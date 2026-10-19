«Физический ИИ»
Александр Леви — о китайских электрокарах с сервисами «Яндекса» для России
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Автобренд Li Auto завершил сертификацию своего кроссовера L8. Русификацией интерфейса и сервисов занимается «Яндекс Электро». Цену и дату продаж объявят позже. Пока гибридный кроссовер готовится к старту, чистые электрокары Xpeng G9 и G6 с сервисами «Яндекса» уже вышли на российский рынок.
В основе автомобилей подход, который производитель называет физическим ИИ. Машина должна не просто распознавать окружающую обстановку, но и помогать действовать в ней. За это отвечает XPILOT ASSIST, комплекс систем помощи водителю второго уровня. Он поддерживает заданную дистанцию, удерживает электрокар в полосе, адаптирует скорость в поворотах, контролирует слепые зоны и предупреждает, если при открывании двери сзади приближается другой транспорт.
В отличие от G9, о котором я уже рассказывал, кроссовер-купе G6 более компактный. У младшего нет пневмоподвески, он лишен доводчиков дверей, зато может похвастать двойными стеклами.
Версия G6 для России получила два электромотора суммарной мощностью 487 л. с., полный привод и заявленный запас хода до 510 км по циклу WLTP. В тесте G6 расходовал около 17 кВт·ч на 100 км. А у G9 с батареей 93,1 кВт·ч средний показатель был чуть выше и составил 18,3 кВт·ч. В обоих случаях это ниже заявленных паспортных данных. Зимой расход, конечно, вырастет.
Голосового управления через «Алису» в нынешней версии оболочки обеих машин нет. Настроить климат и кресла, открыть или закрыть окна, построить маршрут можно через фирменного помощника Xpeng на английском языке. Кстати, система определяет, из какой зоны салона к ней обращаются. Доступ каждого пассажирского места к голосовому управлению настраивается.
Кроссовер-купе G6 построен на 800-вольтовой архитектуре и оснащен LFP-батареей емкостью 80,8 кВт·ч. Компания заявляет зарядку через порт CCS Combo 2 с 10% до 80% примерно за 12 минут. Это возможно при благоприятной температуре батареи и на подходящей зарядной станции с пиковой мощностью до 451 кВт для G6. К примеру, у станций самого «Яндекс Электро» максимальный показатель 240 кВт. Значения еще выше встречаются в России редко. Реальным и распространенным сценарием я бы назвал зарядку до 80% за полчаса и час на полный аккумулятор.