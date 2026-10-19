«Физический ИИ»

Кроссовер-купе G6 построен на 800-вольтовой архитектуре и оснащен LFP-батареей емкостью 80,8 кВт·ч. Компания заявляет зарядку через порт CCS Combo 2 с 10% до 80% примерно за 12 минут. Это возможно при благоприятной температуре батареи и на подходящей зарядной станции с пиковой мощностью до 451 кВт для G6. К примеру, у станций самого «Яндекс Электро» максимальный показатель 240 кВт. Значения еще выше встречаются в России редко. Реальным и распространенным сценарием я бы назвал зарядку до 80% за полчаса и час на полный аккумулятор.