По меньшей мере 80 человек погибли в Судане от удара БПЛА

Удар в Аль-Дибабе стал одним из наиболее кровопролитных с 2023 года, когда в Судане началась полномасштабная гражданская война между регулярными вооруженными силами страны и так называемыми Силами быстрого реагирования (СБР). Представители СБР, которые полностью контролируют Западный Кордофан, уже обвинили в ударе суданскую армию.