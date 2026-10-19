По меньшей мере 80 человек погибли в Судане от удара БПЛА
В южном Судане из-за удара беспилотников по транспортному узлу в городе Аль-Дибаб в штате Западный Кордофан погибли не менее 80 человек, сообщает La Provence совместно с AFP. По данным источников французского информационного агентства, удар произошел вечером 18 октября.
Очевидец рассказал AFP, что помог похоронить 50 человек. По его словам, еще 47 пострадавших были доставлены в соседний населенный пункт. Как пишет AFP, 30 из них скончались от полученных травм.
Удар в Аль-Дибабе стал одним из наиболее кровопролитных с 2023 года, когда в Судане началась полномасштабная гражданская война между регулярными вооруженными силами страны и так называемыми Силами быстрого реагирования (СБР). Представители СБР, которые полностью контролируют Западный Кордофан, уже обвинили в ударе суданскую армию.