На Кубани за сутки выявили 169 заболевших коронавирусом

По данным на 17 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 36 680 человек, включая 2679 детей. Продолжает лечение 4989 заразившихся: в стационарах размещены 1223 человека c COVID-19, еще 3766 лечатся на дому. В минздраве Краснодарского края уточняют, что 92 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО. Выздоровели и выписаны 29 932 человек, в т.ч. 279 – за минувшие сутки.

По данным оперативного штаба региона, новые случаи зарегистрированы в 27 муниципалитетах. Среди заболевших у 75 мужчин и 94 женщин в возрасте от девяти месяцев до 90 лет.

В Краснодаре за сутки выявлено 49 заразившихся, в Сочи – 18, в Динском районе – 11. Кроме того, по девять заболевших зафиксировали в Тихорецком и Гулькевичском районах, по семь пациентов прибавилось в Выселковском и Кавказском районах, шесть – в Крыловском. По пять новых случаев зафиксировано в Геленджике, Тимашевском, Тбилисском и Мостовском районах.

Помимо этого, на четырех заболевших стало большое в Приморско-Ахтарском районе. По три случая COVID-19 выявили в Кореновском, Белореченском и Курганинском районах. По два пациента отмечено в Туапсинском, Абинском, Калининском, Ленинградском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Павловском районах, Анапе и Горячем Ключе. По одному заболевшему – в Армавире и Красноармейском районе.

Показатель заболеваемости составил 646,3 случая на 100 тыс. жителей. С начала пандемии в медучреждения Краснодарского края с подозрением на коронавирус обратились 180 381 человек. Лаборатории Кубани провели 2 459 762 исследования, из них 6 380 – за последние сутки.

В Адыгее за сутки зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших здесь достигло 13 615. В настоящее время лечатся 1621 человек, выписаны с выздоровлением 11 855.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах. В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 17 919 человек. Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (1282), Санкт-Петербурге (1103) и Московской области (470), меньше всего – ЕАО (4), НАО (2) и на Чукотке (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 16 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 167 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 36 511 человек, из них 2672 ребенка. За сутки в регионе скончалось 15 человек. Самому младшему из умерших было 33 года.

Алексей Белянин