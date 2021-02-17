На Кубани за сутки умерли 16 заболевших COVID-19

По данным на 17 февраля 2021 года в Краснодарском крае от коронавируса скончались 16 человек. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Общее число смертельных случаев в регионе достигло 1759.

Больше всего пациентов умерло в медучреждениях Краснодара – девять человек, возраст пациентов – от 55 до 84 лет. Трое заболевших (56 – 95 лет) скончались в Сочи. Еще по одному летальному случаю зафиксировано в Северской и Усть-Лабинской ЦРБ, а также в больницах Горячего Ключа, Лабинска, Тихорецка и Новороссийска.

В Адыгее за минувшие сутки скончались два человека, общее число смертельных случаев достигло 139.

По данным Ъ, в целом в России за сутки 467 умерли человек, накануне число летальных случаев среди зараженных было на 1,74% меньше (459). Больше всего умерших выявлено в Москве (59), Санкт-Петербурге (37) и Московской области (30).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 17 февраля 2021 года в Краснодарском крае выявили 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 36 680 человек, включая 2679 детей.

Днем ранее в регионе скончалось 15 человек.

Алексей Белянин