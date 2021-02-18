Инвесторы Тинькофф-банка наткнулись на сбой

Многочасовой сбой приложения Тинькофф-банка вызвал негодование клиентов-инвесторов. Проблемы с сервисом были зафиксированы накануне около 15 часов и разрешились лишь к 21 часу. Все это время многие пользователи не могли даже войти в личный кабинет и получить доступ к терминалу «Тинькофф Инвестиции». Тем временем в США биржи открылись с существенным падением, и клиенты сервиса пожаловались, что не имеют возможности закрыть торговые позиции. Свои потери они оценили в миллионы рублей.

В самом банке считают, что сбой затронул несколько тысяч пользователей. В качестве компенсации компания объявила, что в четверг не будет взимать комиссию со всех сделок в приложении, сообщил “Ъ FM” представитель группы «Тинькофф» Александр Леонов: «В среду 17 февраля часть клиентов “Тинькофф Инвестиции” могла столкнуться с проблемами при входе в мобильное приложение. Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства, и поэтому мы объявили 18 февраля днем бесплатной торговли. В этот день будут обнулены комиссии за все сделки, биржевые и внебиржевые, а также комиссия за маржинальную торговлю при переносе позиций с четверга на пятницу. Это решение коснется всех наших клиентов».

Но, судя по публикациям в закрытой соцсети «Тинькофф Инвестиций» «Пульс», не всех клиентов устроила такая форма компенсации. Некоторые пользователи сообщили о закрытии брокерского счета и уходе из банка. В ответ компания заявила, что готова разбирать более сложные случаи в индивидуальном порядке. Однако доказать намерение совершить операцию и тем более обосновать размер ущерба будет практически невозможно, считает адвокат конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов: «Здесь работает общее правило, согласно которому в гражданском споре каждая сторона доказывает то, на что она ссылается. Если бы он хотел закрыть позицию, но приложение ему ответило отказом, то есть не провело трансакцию, какая-то перспектива еще, возможно бы, имела место. В данной ситуации не факт, что смогут доказать, что они хотели зайти в приложение.

Доказать, что, войдя в сервис, клиент хотел совершить ту или иную операцию, практически невозможно, если только “Тинькофф” не сделает какой-то совершенно шедевральный шаг и не скажет, мол, ребята, что бы вы ни хотели сделать, мы это признаем. Я думаю, что такого царского подарка он не сделает никогда. Потому что в таком случае просто все начнут говорить, что хотели сделать то-то, их не пустили в приложение, и в итоге размер требований будет таков, что “Тинькофф” может не выдержать».

Как раз накануне «Тинькофф» сообщил о том, что капитализация группы превысила $10 млрд. Компания назвала это историческим достижением, редчайшим для частного бизнеса в России, и выразила признательность каждому, кто выбирает ее продукты.

Григорий Колганов