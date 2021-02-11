Олег Тиньков поделится с менеджментом

Банк «Тинькофф» продлил систему мотивации менеджмента. Новая опционная программа для начала будет распространяться на 300 сотрудников банка, под нее зарезервировано 3,35 млн расписок TCS Group. Программы с выплатой вознаграждения в акциях или с привязкой к их стоимости мотивируют сотрудников на эффективную работу по повышению стоимости акций компании, с одной стороны, а с другой — хеджируют расходы банка по выплатам в случае неблагоприятного развития рыночной ситуации.

«Тинькофф» запустил новую долгосрочную программу мотивации управленческой команды и удержания ключевых сотрудников, сообщила финансовая организация в среду, 10 февраля. Она рассчитана на руководителей высшего и среднего звена с выплатой вознаграждения в форме глобальных депозитарных расписок TCS Group (похожая программа действовала в банке с 2016 года) и с выплатой вознаграждения в денежной форме с привязкой к стоимости расписок, поясняется в сообщении банка. На первом этапе действия программа будет распространяться на 300 сотрудников «Тинькофф». Программа будет расширяться в этом году, добавили в банке, общую сумму инвестиций в организации пока не раскрывают.

Программа MLTIP предполагает выплату вознаграждения в объеме 5,35 млн расписок TCS Group начиная с августа 2021 года. 10 февраля стоимость депозитарных расписок TCS Group на Мосбирже составляла 3,5 тыс. руб. Таким образом, стоимость программы оценивается в 18 млрд руб. «Тинькофф» планирует финансировать программу как за счет выкупа ценных бумаг при благоприятной рыночной конъюнктуре, так и за счет возможного выпуска новых акций. Выплаты могут быть отсрочены в случае недостижения поставленных показателей эффективности. У менеджмента команды есть общие KPI: увеличение количества клиентов до 20 млн к 2023 году, повышение доли комиссионного дохода от общего дохода, увеличение прибыли.

Опционная программа доказала свою эффективность, и ее продление едва ли связано с событиями вокруг основателя банка, сходятся во мнении эксперты. При этом такая система снижает финансовые риски для банка в случае неблагоприятной конъюнктуры, а в перспективе может обеспечить рост стоимости акций. «Выбор данной программы с выплатой вознаграждения в форме GDR или с привязкой к их стоимости, с одной стороны, мотивирует сотрудников на эффективную работу по повышению стоимости акций компании, делает их сопричастными развитию компании, и, с другой стороны, хеджирует расходы банка по выплатам в случае неблагоприятного развития рыночной ситуации,— поясняет аналитик агентства Moody`s Мария Малюкова.— А финансирование программы мотивации за счет возможного выпуска новых акций влияет на увеличение капитальной базы банка».

Кроме того, введение опционов — хороший инструмент повышения лояльности команды, добавляет вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. Зачастую опционы выгоднее премий: при премировании сотрудник не всегда может отследить реальные результаты компании, на которые завязана его премия (и в итоге может получить ее не полностью или не получить вовсе), а с опционом это невозможно, поясняет она.

Опционные программы не слишком распространены среди российских банков (кроме банков с госучастием): не все имеют котируемые акции. Опционная программа мотивации управляющей команды является одним из наиболее эффективных способов премирования и соответствует ведущим международным трендам: при такой системе вознаграждения топ-менеджер финансово заинтересован в долгосрочном стабильном росте компании и выстраивает соответствующую стратегию управления, говорит руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании «Делойт» в СНГ Максим Налютин. «Но пул акций для вознаграждения менеджмента должен быть выделен акционерами из собственной доли, что довольно сложно реализовать при отсутствии единоличного мажоритарного акционера»,— поясняет он. Тем не менее летом прошлого года стало известно, что Совкомбанк запускает опционную программу для менеджмента. Под нее зарезервировано около 3,4% акций банка. Система мотивации была запущена банком в ходе подготовки к IPO.

Полина Трифонова