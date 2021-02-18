В России в гражданский оборот ввели более 40 тыс. доз «ЭпиВакКороны»

В гражданский оборот в России поступило свыше 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» разработки государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих в эфире «Первого канала». Центр намерен производить около 100–150 тыс. доз вакцины на своих площадках ежемесячно, а остальной объем порядка 1 млн доз вакцины — на площадках индустриальных партнеров.

«В настоящее время в гражданский оборот введено немногим более 40 тыс. доз (вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".— “Ъ”), они поставлены в большое количество регионов России... Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз, выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия — на устойчивое количество, более 4 млн доз в месяц»,— сказал госпожа Непомнящих (цитата по ТАСС).

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорона» эффективна против южноафриканской, британской и бразильской мутаций коронавируса. «ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса. Помимо этого препарата в РФ зарегистрирована вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Кроме того, ожидается поступление в гражданский оборот вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

О расследовании ВОЗ причин появления COVID-19 — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».