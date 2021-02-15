Роспотребнадзор сообщил об эффективности «ЭпиВакКороны» против мутаций COVID-19

Разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» эффективна против южноафриканской, британской и бразильской мутаций коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "ЭпиВакКорона". Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны»,— приводит сообщение пресс-службы Роспотребнадзора ТАСС. Центр постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность вакцины, добавили в ведомстве.

«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с марта ее начнут использовать в ходе массовой вакцинации россиян. Помимо этого препарата, в РФ зарегистрирована вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Кроме того, ожидается поступление в гражданский оборот вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Доклад по этому вопросу Владимир Путин ждет до 15 марта, далее — один раз в полгода.

Вакцинация против коронавируса в России началась 18 января. Как выяснил ВТБ, за три недели, прошедшие со старта массовой вакцинации, медицинские лаборатории смогли почти на треть увеличить выручку за счет проведения исследований пациентов перед прививкой и на антитела после инъекции.

Подробности — в материале “Ъ” «Клиники подобрали себе антитела».