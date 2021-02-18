В горных поселках Сочи восстановили нарушенное из-за снегопада энергопитание

Энергетики восстановили электроснабжение нескольких горных поселков в Сочи, нарушенное из-за обильных снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 17 февраля из-за налипания мокрого снега на проводах без света остались почти 18,5 тыс. жителей сочинского энергорайона, проживающие в 20 населенных пунктах. Вечером администрация курорта сообщила, что 90% аварий на электросетях планируют устранить к 21:00.

По данным мэрии, полностью восстановить электроснабжение удалось к 2:00 18 февраля. В ликвидации последствий погодной стихии были задействованы 121 человек в составе 37 бригад компании «Россети Кубань», а также 37 единиц спецтехники.

Специалисты Сочинских электросетей работали на энергообъектах при участии регионального подразделения МЧС России и аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас». Для энергоснабжения соцобъектов были задействованы семь передвижных резервных источников.

Энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с погодными условиями. Также продолжается отработка отдельных заявок бытовых потребителей.

Алексей Белянин