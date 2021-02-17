18 тысяч жителей Кубани остались без электричества из-за снегопада

Из-за налипания мокрого снега на проводах без света остались 18 450 человек, проживающие в 20 населенных пунктах Краснодарского края, сообщается в пресс-релизе Минэнерго России. Аварии происходят на распределительных сетях 6-10 кВ в Сочинском энергорайоне.

Восстановительные работы ведут 22 бригады энергетиков, задействовано семь резервных источников энергоснабжения. Министерство энергетики РФ взяло на особый контроль восстановление электроснабжения.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Сочи в ночь на 17 февраля под тяжестью снега повалило 35 деревьев.

Андрей Ульченко