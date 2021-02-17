В Сочи 90% аварий на электросетях планируют устранить к 21:00

В Сочи планируют устранить 90 процентов технологических нарушений и обрывов ЛЭП к 21 часу, сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в телеграм-канале. Остальные 10 процентов аварий будут устранены к полуночи.

Как писал “Ъ-Кубань”, из-за налипания мокрого снега на проводах без света остались 18 450 жителей Сочи. Энергоснабжение социальных объектов не прерывалось.

По данным мэрии, ситуацию контролирует городской оперативный штаб. «Для ликвидации последствий задействовано 30 аварийных бригад «Россети Кубань» и 35 единиц техники. На помощь сочинским энергетикам дополнительно направлены 14 бригад из других филиалов компании, а также специалисты и техника муниципальной службы спасения», - сообщил господин Копайгородский.

Наталья Решетняк