Нефть Brent превысила $65 впервые с января 2020 года

Нефть марки Brent достигла $65 за баррель на бирже ICE. Последний раз она торговалась на этом уровне 21 января 2020 года.

К 04:03 стоимость Brent достигала $65,38 (+3,2%). Цена барреля WTI растет еще быстрее — его стоимость достигла $62,14 (+3,48%).

В феврале цены на нефть вернулись на уровень допандемийного периода. Игру на повышение провоцирует холодная погода в ведущих нефтедобывающих штатах США, ожидание нового стимулирующего пакета от властей, а также постепенное снятие ограничений, вызванных пандемией, и связанное с этим оживление экономик.

Подробнее о причинах — в материале “Ъ” «Нефть разогрелась на морозе».