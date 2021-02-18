На протестах в Испании задержали около 50 человек

В городах Испании в среду, 17 февраля, продолжились акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и клевету. По данным El Periodico, задержаны 49 человек. На акциях, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией, есть пострадавшие.

Задержания протестующих производились в Барселоне, Мадриде и других городах. Известно, что в Мадриде во время акций пострадали девять человек. Еще восемь человек пострадали в Барселоне и Лериде.

Протестующие поджигали мусорные контейнеры, бросали различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. В ответ полиция применила пули из пенопласта, слезоточивый газ и дубинки, передают местные СМИ.

Акции протеста начались 16 февраля — в день задержания рэпера. Тогда были задержаны около 20 человек, больше 30 получили травмы.

Пабло Асель должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но не сделал этого. 15 февраля он вместе со сторонниками забаррикадировался в университете города Льейда. Сейчас он отбывает наказание по обвинению в прославлении терроризма и клевете в адрес монархии в сообщениях в Twitter и в композиции на YouTube. Сотни известных деятелей культуры подписали манифест в его поддержку. Правительство заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова.