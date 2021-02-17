Больше 15 человек пострадали в Испании на протестах против приговора рэперу

В нескольких городах Испании прошли акции в поддержку рэпера Пабло Аселя, которого приговорили к девяти месяцам заключения за прославление леворадикального терроризма и оскорбление монархии. Они сопровождались беспорядками и вандализмом. Не менее 14 человек задержаны, пострадали 17 человек.

Двух человек задержали в Барселоне, четырех — в Вике, восьмерых — в Льейде, сообщила пресс-служба каталонских правоохранительных органов в Twitter. По информации La Vanguardia, 17 человек обратились в скорую помощь — в Барселоне, Льейде, Реусе, Жироне, Вике. В муниципалитете Вик протестующие напали на полицейский участок, ранены несколько сотрудников правоохранительных органов.

Протестующие на акциях жгли контейнеры, мопеды, забрасывали полицию различными предметами. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили дубинки и резиновые пули.

Пабло Асель был задержан во вторник, 16 февраля. Он должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но не сделал этого. 15 февраля он вместе со сторонниками забаррикадировался в университете города Льейда. Он должен отбыть наказание по обвинению в прославлении терроризма и клевете в адрес монархии в сообщениях в Twitter и в композиции на Youtube. Сотни известных деятелей культуры подписали манифест в его поддержку и поставили вопрос о свободе слова. Правительство заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова.