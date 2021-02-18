У КПРФ с властью этические разногласия

Мандатная комиссия Саратовской областной думы признала неэтичным участие депутатов от КПРФ Николая Бондаренко и Александра Анидалова в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. Депутаты от «Единой России» (ЕР) раскритиковали коллег за «циничное использование людей в политических целях» и даже обвинили в попытке штурма райотдела полиции. Коммунисты считают, что отстаивали права горожан. Из господина Бондаренко, ранее заявившего о намерении побороться за место в Госдуме с ее спикером Вячеславом Володиным, специально «раскручивают» главного оппозиционера региона, полагает эксперт.

С жалобой на поведение Николая Бондаренко и Александра Анидалова в мандатную комиссию обратились единороссы Сергей Гладков и Юлия Литневская. По их мнению, коммунисты скомпрометировали областную думу, приняв участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. В качестве санкции за нарушение депутатской этики единороссы предложили опубликовать решение комиссии в СМИ.

Напомним, 31 января господа Анидалов и Бондаренко пообщались с протестующими на ступенях облдумы и заверили их, что КПРФ обратится в Генпрокуратуру с требованием проверить факты из расследования о «дворце Путина» в Геленджике. После этого коммунисты направились в отдел полиции, куда были доставлены несколько задержанных участников митинга. 8 февраля Фрунзенский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 20 тыс. руб. за участие в несогласованной акции.

Отвечая на претензии единороссов, господин Бондаренко заявил, что присутствовал на митинге как депутат, «чтобы не допустить беспредела, который чинит власть».

Он поинтересовался у председателя комиссии Николая Бушуева (ЕР), должен ли парламентарий следить за соблюдением прав граждан. Тот ответил, что участие в несанкционированном мероприятии не предусмотрено региональным законом «О статусе депутата», поэтому коммунисты должны были объяснить протестующим, что митинг незаконный, попросить разойтись, а позже согласовать другую акцию.

«В отношении нас не было решения суда, а вы пытаетесь обвинить нас в нарушении закона»,— возмутился Александр Анидалов. Николай Бушуев парировал, что комиссия рассматривает факт нарушения депутатской этики, а не административного законодательства. После этого коммунисты подверглись критике со стороны единороссов. «Вы цинично использовали людей в своих политических целях, вы вели их на штурм полиции»,— заявила Юлия Литневская. «Разве могут представители власти призывать к участию в несанкционированных митингах детей?» — возмутился Сергей Харьков. По словам Андрея Воробьева, коммунисты являются соорганизаторами акции, поскольку «в какой-то момент собрали вокруг себя людей и вели с ними диалог». Наконец, Сергей Гладков обвинил Николая Бондаренко и Александра Анидалова в том, что они пытаются получить «быстровозводимый дешевый авторитет на волне протестных настроений, подогретых из-за рубежа».

«Вы боитесь, когда депутаты от оппозиции используют мандаты, чтобы защищать народ, а не как вы — чтобы бизнес процветал,— заявил в конце дискуссии господин Бондаренко.— Ну разместите вы где-то, что мы что-то нарушили, население воспринимает это как знак качества».

30 из 35 присутствующих депутатов поддержали решение мандатной комиссии и признали коммунистов нарушившими депутатскую этику, против выступили только представители КПРФ.

Отметим, ЕР контролирует в Саратовской облдуме 32 места, КПРФ — пять, ЛДПР — два, «Справедливая Россия» — одно, еще один депутат является внефракционным.

На этом же заседании облдума обсудила вопрос нарушения Николаем Бондаренко антикоррупционного законодательства. Напомним, 10 февраля профильная комиссия установила, что коммунист получает доход от YouTube-канала «Дневник депутата». Для этого он якобы использует свой депутатский статус, хотя по закону не имеет на это права. Николай Бушуев пояснил, что санкции со стороны облдумы коммунисту пока не грозят: «Но избиратели должны знать, кто такой Бондаренко». В то же время решение комиссии ранее было направлено в облпрокуратуру, которая может потребовать лишить господина Бондаренко мандата. В ведомстве “Ъ” пояснили, что обращение находится в работе.

Юридических последствий за нарушение депутатской этики для Николая Бондаренко не будет, уверен политолог Дмитрий Олейник: «Ему могут запретить выступать, но он не очень на это реагирует. Если бы Бондаренко хотели привлечь к уголовной ответственности, то работали бы по хозяйственной, а не публичной политической деятельности (депутат был учредителем управляющей компании.— “Ъ”)». Эксперт не исключает, что власть сознательно раскручивает коммуниста как главного оппозиционера региона. Напомним, ранее Николай Бондаренко заявил, что хотел бы баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу против ее нынешнего спикера Вячеслава Володина.

Сергей Петунин, Саратов; Андрей Прах