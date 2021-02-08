Наговорил на штраф

Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата саратовской облдумы, коммуниста Николая Бондаренко на 20 тыс. руб. за участие в несогласованном митинге сторонников Алексея Навального 31 января этого года. В этот день депутат вышел к протестующим на крыльцо Саратовской облдумы. Еще через неделю КПРФ заявила о намерении включить его в первую тройку федерального партийного списка на выборах в Госдуму. В защиту депутата выступили саратовские и московские коммунисты, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Эксперты уверены, что судебное преследование только повысит узнаваемость господина Бондаренко.

Депутат Саратовской облдумы коммунист Николай Бондаренко был задержан сотрудниками полиции 8 февраля утром, у выхода из подъезда своего дома. Полицейские доставили его в участок, где составили на него протокол о нарушении установленного порядка организации митинга за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января этого года. В тот же день Фрунзенский райсуд Саратова оштрафовал депутата на 20 тыс. руб

В прошедший четверг и. о. лидера фракции «Единой России» в саратовской облдуме Алексей Антонов предложил снизить зарплаты депутатов, работающих на постоянной основе, чтобы наказать представителей КПРФ за участие в митинге 31 января.

Напомним, как ранее сообщал «Ъ-Саратов», 31 января депутаты саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко и Александр Анидалов встретили участников несогласованного шествия на пороге здания Саратовской облдумы и около часа общались с ними.

Депутаты пообещали собравшимся, что компартия обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить представленные в фильме Алексея Навального «Дворец для Путина» факты.

Затем они направились в отделение полиции, куда до того были доставлены несколько участников акции. На сегодняшнем заседании суд допросил Александра Анидалова. Тот выразил удивление, что хотя он 31 января был рядом с господином Бондаренко, к нему правоохранительные органы никаких претензий не имеют.

Интересно, что в прошедшую пятницу 5 февраля первый секретарь московского горкома КПРФ (в 1993 по 2011 год возглавлял саратовский обком) депутат Госдумы Валерий Рашкин, выступая в Саратове, заявил, что ЦК компартии намерен ввести депутата Бондаренко в первую тройку партийного списка на думских выборах в этом году.

Сам Николай Бондаренко ответил на это, что готов баллотироваться.

Первый секретарь саратовского обкома КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова заявила “Ъ”, что считает возможное участие господина Бондаренко в думских выборах поводом к его задержанию: «На митинге 31 января он присутствовал как сторонний наблюдатель: следил за действиями полицейских и помогал задержанным». По ее мнению, саратовские единороссы решили заранее зачистить политическую поляну от сильного конкурента.

В понедельник днем в Москве у здания администрации президента депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов провели встречу с избирателями в защиту депутата Бондаренко. По мнению Валерия Рашкина, претензии к Николаю Бондаренко надуманны и выход депутата на уличную акцию и общение с гражданами — его работа. Также в защиту саратовского депутата выступила фракция КПРФ в Мосгордуме. Депутаты отмечают, что господин Бондаренко в соответствии со своим статусом обязан был выйти к гражданам и отвечать на их вопросы, даже если встреча проходила на улице.

По мнению фракции, задержание депутата является политическим преследованием на фоне его популярности в регионе и недавнего заявления о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «дал указание юридической службе и депутатам незамедлительно разобраться в происходящем». Николай Бондаренко намерен обжаловать решение суда.

Политолог Александр Кынев уверен в политической подоплеке дела в отношении саратовского коммуниста: «Николай Бондаренко — один из самых ярких молодых коммунистов сегодня в России. У его канала на YouTube почти 1,5 млн подписчиков (население Саратовской области — 2,3 млн человек). У него большое политическое будущее, он в какой-то степени даже опаснее Навального. Николай Бондаренко — не москвич, а свой, из провинции».

Господин Кынев уверен, что электоральный потенциал Николая Бондаренко будет только расти, а кампания против него только повысит его узнаваемость на федеральном уровне.

По мнению политолога Михаила Виноградова, вынесенный Николаю Бондаренко штраф «быстро забудется, а сам инцидент будет восприниматься как попытка давления на КПРФ, где есть сочувствующие протестам».

Марина Ковалева, Саратов; Елена Рожкова, Иван Дарбиниекс