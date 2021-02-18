Факторинг отыграл пандемию

Портфель рынка факторинга по итогам 2020 года увеличился на 37%, до 1,1 трлн руб. И в этом году отрасль также ожидает рост — еще на 25–35%, уверены участники рынка и эксперты. Бизнес в период нестабильности привык к тем инструментам финансирования цепочки поставок, которые предлагает факторинг и которые зачастую более гибкие и быстрые, чем банковские решения.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) подвела итоги 2020 года (“Ъ” ознакомился с отчетом). Согласно ему, совокупный объем непогашенного финансирования по договорам факторинга (портфель рынка факторинга) по итогам 2020 года составил 1,1 трлн руб., что на 37% превышает результат предшествующего года. В третьем-четвертом квартале сегмент смог отыграть падение второго квартала, на который пришлись самые жесткие коронавирусные ограничения. Объем выплаченного финансирования в 2020 году превысил 3,8 трлн руб. (+24% к 2019 году), выросло и число активных клиентов: 9,4 тыс. в 2020 году против 8,3 тыс. годом ранее. «Динамика рынка в 2020 году, вместившем падение цен на нефть, пандемию и резкое снижение ключевой ставки ЦБ, отражает начало раскрытия потенциала Supply Chain Finance (SCF, финансирование цепочки поставок, так называемый реверсивный, или закупочный, факторинг.— “Ъ”) в России,— отмечается в годовом отчете АФК.— В условиях неопределенности инструментарий факторинга оказался востребован российскими промышленными компаниями, заинтересованными в бесперебойной работе цепочек поставок — как внутрироссийских, так и международных».

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров).

В этом году ассоциация также ожидает продолжения роста рынка и даже его ускорения — еще на 25–35% от текущих показателей, поскольку факторинговые компании предлагают более гибкое финансирование по сравнению с банковским, поясняет исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Участники рынка, впрочем, с осторожностью смотрят на 2021 год: они ожидают усиления конкуренции за клиентов и замедления роста по мере восстановления экономики. По прогнозам гендиректора «Росбанк факторинга» Бориса Мельникова, рост портфеля в 2021 году не превысит 10%. «На фоне медленного восстановления экономики усилится конкуренция за клиента с качественным риском,— отмечает он.— Сохранится ценовая конкуренция, но сильного снижения ставок ожидать не стоит. Повышенное внимание будет также уделяться цифровым решениям, которые факторы смогут предложить рынку».

В то же время крупные дебиторы для поддержания и стабилизации финансового состояния своих поставщиков в условиях кризиса все чаще стали обращаться к факторам и разрабатывать совместные специальные программы финансирования, продолжает генеральный директор «ГПБ-факторинга» Корнелиу Робу. Ускоренная цифровизация всего факторингового процесса — от заключения договора до выплаты финансирования — привела к сокращению издержек факторов и открыла доступ к факторингу небольших компаний, осуществляющих поставки крупным заказчикам, добавляет гендиректор «ВТБ Факторинга» Антон Мусатов. Перечисленные выше тренды сохранят свое влияние и в 2021 году, уверен он.

В целом же пандемия сыграла на руку факторам: на рынок пришло значительное число новых клиентов, у которых возникла потребность в оборотном финансировании. Катализатором могла стать практика отсрочки платежей, часто применяемая на рынке во время снижения экономической активности, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По итогам 2021 года может быть побит рекорд прошлого года по объему выплаченного финансирования — впервые он может превысить 4,5 трлн руб., прогнозирует эксперт. Однако прирост к 2020 году составит 15–20%, то есть по мере постепенного восстановления экономической активности темпы роста рынка факторинга замедлятся, предостерегает он.

Полина Трифонова