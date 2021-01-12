Факторинг переходит границы

Несмотря на падение объемов международной торговли в период карантинных ограничений, сегмент международного факторинга в России развивается стремительными темпами. Крупнейшие игроки отмечают возросший спрос на услуги в условиях экономической неопределенности. Но вклад международного факторинга в общий рост рынка пока остается низким, доля международных сделок в России не превышает 1%, хотя в развитых экономиках достигает 15%.

Сегмент международного факторинга будет расти в России опережающими темпами, считают в Ассоциации факторинговых компаний (АФК). По итогам 2019 года клиентам-экспортерам было выплачено 21,2 млрд руб., и в 2020 году этот показатель также может удвоиться, несмотря на провал международной торговли в период строгих карантинных ограничений по всему миру, полагает исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров).

Рост сегмента международного факторинга в 2020 году пришелся на четвертый квартал, это связано с улучшением макроэкономической ситуации, говорит директор управления факторинга крупного корпоративного бизнеса Альфа-банка Павел Шишов. Если в 2021 году объемы международной торговли будут восстанавливаться, то можно ожидать даже утроения рынка, считает господин Шевченко.

В России международный факторинг начал активно развиваться в 2018 году за счет экспортных сделок, но объем рынка пока мал. Доля международных сделок на рынке факторинга в развитых экономиках составляет 15%, приводят данные в АФК. В России его вклад остается ограниченным, говорит старший аналитик НКР Егор Лопатин. Показатель не превышает 1% (общий ожидаемый объем рынка факторинга по итогам 2020 года составляет 0,95–1 трлн руб.).

Но сами факторинговые компании видят в сегменте большой потенциал. Так, если четыре года назад только 6 компаний занимались международными сделками, в конце 2020 года — уже 12, в том числе крупнейшие.

Услуга будет востребована у покупателей импортного оборудования в телекоммуникационной, уверен гендиректор «ВТБ Факторинг» Антон Мусатов. Московский кредитный банк (МКБ) заключил ряд крупных сделок. «Наблюдалось резкое увеличение спроса клиентов на услуги международного факторинга,— утверждает директор департамента торгового финансирования МКБ Наталья Бахова.— Особенно в период неопределенности в связи с пандемией: клиентам важно было закрыть риски непоставки импортной продукции».

По словам гендиректора «СберФакторинга» Игоря Лысенко, для экспортера факторинг обеспечивает финансирование и закрытие риска неплатежа со стороны нерезидента, для импортера — оптимизацию расчетов с поставщиками-нерезидентами и увеличение контрактной отсрочки. «ГПБ-факторинг» в 2020 году провел несколько единичных сделок по импортному факторингу, но видит потребность в инструменте, говорит гендиректор компании Корнелиу Робу. Наибольший спрос наблюдается на решения, связанные с финансированием импорта и покрытием риска неплатежа российских импортеров в адрес зарубежных поставщиков, уточняет он.

Потенциал международного факторинга велик, уверен Павел Шишов: по итогам 2021 года доля таких операций может вырасти до 4–5% от общероссийского портфеля. Рост бизнеса в международном сегменте может произойти за счет активизации поставщиков товаров и услуг в страны СНГ, добавляет гендиректор «Росбанк Факторинга» Борис Мельников.

Но потенциал рынка серьезно сдерживают сохраняющиеся элементы валютного контроля, подчеркивает Корнелиу Робу. По мере либерализации законодательства, соглашается глава направления по развитию факторинга Райффайзенбанка Андрей Захаров, международный факторинг получит мощный толчок в развитии.

Полина Трифонова, Ольга Шерункова