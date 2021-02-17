Минфин доработает проект о накопительной пенсии под грифом «секретно»

Министерство финансов России планирует доработать законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Такой пункт содержится в плане законопроектной детальности Минфина на 2021 год. Документ разрабатывается под грифом «секретно».

«Проект федерального закона, предусматривающий возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства» должны внести на рассмотрение правительства до 15 декабря 2021 года. Почему работа засекречена, не сообщается.

О том, что Минфин собирается к концу года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства», стало известно две недели назад. Тогда в министерстве не раскрыли “Ъ” детали его концепции.

С 2014 года в России действует мораторий на формирование пенсионных накоплений. За это время Минфин и Банк России представили целый ряд вариантов замены обязательного пенсионного страхования.

Кто будет курировать в Минфине это направление — в материале “Ъ” «Замминистра вернули на пенсию».