Замминистра вернули на пенсию Курировать это направление в Минфине теперь снова будет Алексей Моисеев

Пенсионные вопросы от ушедшего с поста замминистра финансов Антона Дроздова вернулись к замминистра Алексею Моисееву. В такой ситуации, хотя в планах ведомства сохраняется вопрос о реформе накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС), ожидать подвижек в ближайшем будущем не стоит, полагают эксперты.

Замминистра финансов Алексей Моисеев снова курирует в министерстве вопросы пенсионного обеспечения, в частности, разработку новой добровольной накопительной системы. Также к нему перешли вопросы валютного контроля. Об этом рассказали “Ъ” несколько человек, знакомых с распределением обязанностей после ухода со своего поста замминистра финансов, бывшего председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова. Господин Моисеев уже курировал эти вопросы в Минфине, но ситуация изменилась после прихода год назад господина Дроздова. В министерстве не ответили на запрос “Ъ”.

Бывший глава ПФР, возглавлявший его с июля 2008-го по январь 2020 года, перешел на работу в Минфин на волне кадровых перестановок, произошедших при формировании правительства Михаила Мишустина в начале прошлого года.

Ему, в частности, была поручена разработка со стороны министерства системы гарантированного пенсионного плана (ГПП), который должен был прийти на смену накопительной компоненте ОПС, на взносы в которую с 2014 года был установлен неоднократно продлявшийся мораторий (см. “Ъ” от 10 февраля 2020 года).

По словам нескольких собеседников “Ъ”, близких к правительству и к Банку России, после прихода господина Дроздова в Минфин ЦБ, ранее выступавший драйвером разработки предшественника ГПП системы концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), а также самой системы ГПП, почти полностью устранился от работы над этим вопросом. При этом у господина Дроздова основой KPI в Минфине являлась именно разработка ГПП. Также ему было передано кураторство над вопросами валютного регулирования.

В начале года газета «Известия» со ссылкой на источники написала о возможном уходе господина Дроздова и связывала это с реформой госаппарата, одно из положений которой — сохранение лишь десяти заместителей министра на одно министерство (в Минфине их было 12). В середине прошлой недели распоряжение об освобождении замминистра финансов Антона Дроздова «в связи с сокращением этой должности» было подписано премьером.

Между тем, согласно плану-графику Минфина по реализации госпрограммы «Управление госфинансами и регулирование финрынков», у министерства сохраняется задача до конца этого года внести в правительство законопроект, «направленный на предоставление гражданам возможности формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) при стимулирующей поддержке государства», что, по описанию, схоже с разрабатываемой концепцией ГПП (см. “Ъ” от 5 февраля). Заниматься ею придется уже господину Моисееву. Один из собеседников “Ъ” уверяет, что пока инициативу в этом вопросе ЦБ брать не собирается.

До начала 2021 года, по словам господина Моисеева, он курировал «департамент финансовой политики за вычетом НПФ, департамент драгметаллов за вычетом валютного контроля» (цитата по «РИА Новости»), а также департамент имущественных отношений, который отвечает за работу Росимущества (см. “Ъ” от 20 апреля 2020 года). Таким образом, должность отдельного заместителя министра по пенсионному обеспечению после года ее существования упраздняется.

Ранее собеседники “Ъ” говорили, что из-за «чувствительности» вопроса до окончания политического цикла, связанного с предстоящими осенью выборами в Госдуму, ожидать серьезных подвижек в реформе накопительной пенсионной системы не приходится. Управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов полагает, что уход профильного замминистра, главной темой которого было пенсионное обеспечение, и растворение этого вопроса в общем котле финансовых проблем может говорить о том, что «постепенно идея реформы, по крайней мере в ближней перспективе, сходит на нет».

Илья Усов