Дань всех влюбленных

Постепенное снятие ограничений в связи с COVID-19 и общая тенденция на улучшение эпидемиологической обстановки повысили оптимизм потребителей. В преддверии Дня всех влюбленных россияне активнее обычного начали покупать подарки и бронировать столики в ресторанах. Для уставших от пандемии и кризиса людей праздники становятся поводом реализовать отложенный спрос, говорят аналитики.

О возросшем интересе россиян к 14 февраля “Ъ” рассказали опрошенные участники потребительского рынка. В «585*Золотой» спрос на ювелирные украшения вырос в два раза относительно обычных дней, а продажи обручальных колец и колец для помолвки увеличились на 54%. Гендиректор оптового дистрибутора товаров для взрослых «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын рассказал, что у его компании объем размещенных заказов за первые 11 дней февраля вырос на 62% год к году. Особенный интерес в эти дни покупатели проявляют к нижнему белью, парным игрушкам и товарам для женщин, перечисляет топ-менеджер. Представитель сети «Бронницкий ювелир» говорит, что основным высоким сезоном все же остаются новогодние праздники и 8 Марта.

Резкий рост расходов потребителей на этой неделе зафиксировали и банки. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, за неделю в преддверии 14 февраля россияне потратили около 12 млрд руб. в магазинах, где можно приобрести подарки и сувениры. Это на 57% больше, чем годом ранее. Так, по данным организации, продажи электроники за этот период увеличились на 64%, до 10 млрд руб. Траты на косметику и парфюмерию выросли на 44%, до 419 млн руб., на ювелирные изделия — на 35%, до 318 млрд руб., год к году.

У рестораторов 14 февраля будет сопоставимо с хорошим праздничным днем, считает партнер и гендиректор Ginza Project Moscow (Даниловский рынок, рестораны Obed Bufet, Sixty, Christian и др.) Максим Ползиков. Он ожидает рост выручки в своих заведениях до 30–40% к оборотам будних дней. Но, напоминает он, вместимость залов по-прежнему ограничена требованиями Роспотребнадзора из-за COVID-19. Для баров 14 февраля не является влияющим на спрос событием, комментирует соучредитель барного холдинга «СИДР Групп» (Do Not Disturb, «Вермутерия», «Синематограф», «Кот Шредингера» и пр.) Василиса Волкова. Зато в заведениях с более развитым меню и спокойной обстановкой в этом году начали бронировать столики к праздничному дню немного раньше обычного, рассказала она. Впрочем, высокий спрос в ночных заведениях госпожа Волкова связывает со снятием ограничений и недостатком общения на фоне самоизоляции.

В Aviasales отмечают, что 14 февраля не стало масштабным катализатором спроса на авиабилеты. Там говорят, что 91% забронированных перелетов на эту дату ожидаемо приходится на Россию, в 2020 году это значение было 70%. Самые востребованные направления, по данным сервиса — Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Среди зарубежных лидируют Турция (3% от общего число бронирований), Египет (1,5%) и ОАЭ (0,8%). В OneTwoTrip, тем не менее, считают, что в этом году пары сравнительно часто планируют провести эти выходные в новой локации, поскольку праздничный день пришелся на воскресенье. Спрос на билеты в Санкт-Петербург и Сочи, по данным сервиса, вырос в два раза год к году.

Из-за неблагоприятной обстановки и ограничений в связи с COVID-19, а также в связи с отмененными в декабре корпоративными мероприятиями потребители в России сокращали расходы на развлечения и покупки товаров последние несколько месяцев, отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. «Существует отложенный спрос, в том числе на эмоции. Люди накопили усталость из-за пандемии, и 14 февраля стало триггером. Если обстановка продолжит улучшаться, нас ждут такие же яркие и другие праздники»,— рассуждает он.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова