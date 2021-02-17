Суд признал законным отчисление студента РУДН за политический перформанс на Лубянке

Гагаринский районный суд Москвы отклонил иск первокурсника РУДН Павла Крисевича, отчисленного из вуза за акционизм. 20-летний художник-акционист первым в России попытался оспорить в суде отчисление из-за политического перформанса.

Как уточнила правозащитной организации «Апология протеста» его адвокат Татьяна Сустина, Павел Крисевич требовал признать незаконным приказ о его отчислении из университета, восстановить в учебном заведении, а также компенсировать моральный вред в размере 500 тыс. руб. Решение суда защита намерена обжаловать.

5 ноября 2020 года молодой человек устроил у здания ФСБ в Москве перформанс в образе Христа в поддержку политзаключенных. Его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полицейским. Руководство РУДН сочло акцию нарушением внутреннего распорядка вуза, кодекса чести учащегося и отчислило студента.

О последствиях акции — в материале “Ъ” «Аморальность распятия оспорят в суде».