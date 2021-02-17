Бизнес-конфликт обернулся уголовным делом

В России возбудили очередное уголовное дело из-за бизнес-конфликта. По данным “Ъ”, основателя «Пятерочки» заподозрили в вымогательстве. По версии следствия, Андрей Рогачев требовал у бывшего делового партнера около $20 млн. Спор Рогачева с Михаилом Горяиновым тянется больше пяти лет. Бизнесмены не поделили несколько московских рынков. Подробнее о деле — Сергей Гусев.

В 2015 году основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев вместе с Михаилом Горяиновым стали скупать московские рынки. К концу года партнеры контролировали пять площадок. Но Рогачев решил, что Горяинов вложил меньше, чем договаривались, и бизнесмены начали раздел имущества. Горяинов претендовал на два рынка — в Хамовниках и на Волгоградском проспекте. Правда, в структурах Рогачева тогда заявили: «Прежде чем что-то забирать, нужно это оплатить». Цена вопроса — от $20 до 30 млн. В 2016-м один из рынков даже пытались захватить вооруженные люди — по данным агентства ТАСС, это было сделано по указке Рогачева, и на днях силовики задержали одного из участников рейда. В итоге рынки Горяинов забрал, но через пару лет получил иск от Рогачева в Высоком суде Лондона.

А теперь удар нанесли по самому основателю «Пятерочки» — как сообщает “Ъ”, Горяинов подал заявление в Следственный комитет о том, что Рогачев вымогал у него долю в тех самых рынках. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. В любом случае следственные действия ставят под удар его бизнес-интересы, считает зампредседателя межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев: «Обыски могут производиться даже у свидетелей, а у подозреваемого уж тем более. Кроме того, могут быть наложены обеспечительные меры в рамках уголовного дела по решению органов следствия или суда. Ограничения могут быть очень серьезными, может быть существенно затруднена реализация бизнеса. Я боюсь, что этим и руководствуется его партнер, который пытается таким образом добиться определенных действий со стороны Рогачева».

По данным “Ъ”, сам Рогачев сейчас находится за границей и возвращаться пока не собирается. Время у бизнесмена пока есть — впереди еще предварительное следствие и все необходимые процедуры, так что вопрос о заочном аресте и экстрадиции может встать еще через несколько месяцев. При этом уголовное дело — обоюдоострое оружие в корпоративных конфликтах, отмечает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев: «Есть старое выражение — в ходе расследования главное — не выйти на самих себя. Это правило работает. Бывают случаи, я не говорю конкретно про этот, когда такие дела связаны с некими коррупционными связями внутри той или иной правоохранительной структуры. Эти взаимоотношения прекращаются, когда меняется начальник или следователь, и чем это закончится, никому неизвестно».

Допустим, Рогачев и Горяинов все же смогут договориться и поделить московские рынки, не доводя дело до лишения свободы. Смогут ли они остановить уголовное разбирательство? Юридическая возможность для этого пока остается, продолжает Андрей Шугаев из коллегии «Клишин и партнеры». Но, по его мнению, последствий все равно не избежать: «Часть 3 статьи 163 — это особо тяжкое преступление, которое не может быть прекращено в связи с примирением сторон. Другой вопрос в том, что в процессе предварительного расследования органы следствий могут выяснить, что со стороны Рогачева не было вымогательства, и тут нет необходимости кого-то привлекать к уголовной ответственности.

Но еще надо понять, как возбуждено дело: по факту или в отношении Рогачева конкретно. Если конкретно в отношении его, то он уже имеет статус подозреваемого, и так просто по хлопку это дело прекращено быть не может».

Следственный комитет уголовное дело против Рогачева пока не комментировал.