Следствие вмешалось в рыночный конфликт

Раздел московских рынков в Высоком суде Лондона между миллиардером и основателем сети магазинов «Пятерочка» Андреем Рогачевым и главой компании Gremm Group Михаилом Горяиновым в России перешел в уголовную плоскость. После того как господин Горяинов обвинил своего бывшего делового партнера в вымогательстве порядка $20 млн, Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении того уголовное дело. Впрочем, для следствия подозреваемый Рогачев пока недоступен, поскольку находится за границей.

По данным “Ъ”, уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) возбудило следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы, куда с заявлением обратился бизнесмен Горяинов. Из его показаний следует, что бывший деловой партнер Рогачев требует у него долю в бизнесе, оцениваемую более чем в $20 млн. В частности, речь якобы идет о здании некогда крупного автотехцентра на Волгоградском проспекте, 177 и Усачевском рынке столицы, которые сейчас находятся под контролем Gremm Group Михаила Горяинова. По некоторым данным, в качестве доказательства самого факта вымогательства потерпевший представил переписку с бывшим партнером и записи разговоров.

Как уже рассказывал “Ъ”, активно инвестировать в московские рынки Андрей Рогачев совместно с Gremm Group Михаила Горяинова начал в 2015 году. Сначала на торгах они выкупили у мэрии Коптевский и Северный рынок на улице Летчика Бабушкина. Еще через полгода под их контроль перешел Каширский рынок. Кроме того, в портфеле бизнесменов также находились Усачевский рынок и аналогичный проект на Волгоградском проспекте. Всеми объектами управляла специально созданная под этот проект компания М1. Впрочем, партнерство оказалось недолгим.

После того как в конце 2015 года Андрей Рогачев обвинил Михаила Горяинова в том, что тот инвестировал в проект гораздо меньше оговоренной в акционерном соглашении суммы, пути коммерсантов разошлись. При этом Gremm Group из пяти рынков достались два — Усачевский и объект на Волгоградском проспекте.

Однако на этом конфликт не был исчерпан. В конце 2018 года господин Рогачев обратился с иском к Михаилу Горяинову в Высокий суд Лондона, пытаясь оспорить права на активы. Из представленных основателем «Пятерочки», который сейчас возглавляет холдинг Agro-Trade International BV (управляет торговой сетью магазинов «Верный»), документов следовало, что он в совместный бизнес вложил $29,5 млн, а его бывший деловой партнер лишь $20,2 млн. Также Андрей Рогачев настаивал на том, что ему принадлежит 50% в Усачевском и Волгоградском рынках. В конце 2018 года ему даже удалось добиться судебного запрета на реализацию активов Михаила Горяинова стоимостью £9 млн, но уже летом следующего года он был снят.

По данным “Ъ”, после этого Gremm Group и стала рассматривать выдвигаемые требования о передаче части активов как вымогательство. Завершилось же все заявлением в СКР. Впрочем, господин Рогачев сейчас для следствия недоступен, поскольку находится за границей и не факт, что теперь оттуда вернется. Как это уголовное дело скажется на разделе активов бывших компаньонов, остается только догадываться.

В СКР комментировать ситуацию с возбуждением уголовного дела не стали.

Олег Рубникович