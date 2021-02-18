Тридцать лет не спустя

Уральское управление Росприроднадзора подало в суд заявление о взыскании более 240 млн руб. с АО «Евраз Качканарский ГОК». По данным “Ъ-Урал”, речь идет о возмещении ущерба за загрязнение почвы в результате разлива отходов. В ходе проверки ведомство установило, что пострадали три участка общей площадью 113 тыс. кв.м. В «Евразе» факт разлива отходов на этих участках подтвердили, но утверждают, что это было более 30 лет назад, в 1989 году. Предприятие выплачивать ущерб во внесудебном порядке отказалось, ссылаясь на то, что требования о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение 20 лет.



Арбитражный суд Свердловской области 12 февраля принял к рассмотрению иск уральского управления Росприроднадзора к АО «Евраз Качканарский ГОК». В картотеке суда указано, что ведомство требует с предприятия 240,4 млн руб. Заседание суда назначено на 19 марта.

По данным “Ъ-Урал”, поводом для иска стали результаты плановой проверки, которую Росприроднадзор провел осенью 2018 года. Пробы показали загрязнение почвы на трех участках площадью 18,9 тыс. кв.м, 86 тыс. кв.м, и 8,2 тыс. кв.м. На последнем ведомство выявило выход отвала вскрышных пород за границы земельного участка, используемого для размещения отходов (их масса составляла 30,3 тыс. кв.м). Химический анализ проб с участков показал превышение показателей по магнию, меди, кобальту, кальцию, хрому и прочему.

Загрязнение почвы, как полагает ведомство, произошло в результате разлива отходов «мокрой магнитной сепарации железных руд». Общая сумма компенсации вреда окружающей среде, по расчетам Росприроднадзора, составила 240,4 млн руб.

В октябре прошлого года ведомство направило «Евразу» требование о взыскании ущерба, но предприятие отказалось, ссылаясь на отсутствие доказательств деградации естественной экологической системы.

Качканарский горно-обогатительный комбинат находится в Свердловской области. Был приватизирован в 1993 году. Несколько лет контролировался группой компаний, включая Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК). С 2000 до 2004 года ГОК принадлежал УГМК. После чего был продан «Евразу». Сейчас ГОК разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых железных руд, у которого истощаются запасы, поэтому ГОК приступил к разработке Собственно-Качканарского месторождения. К 2024 году «Евраз» планирует добывать из него около 13 млн т руды. Гора Качканар является единственным источником ванадиевой руды в России. Производственная мощность комбината составляет порядка 58 млн т железной руды в год. Основным потребителем продукции «Евраз КГОКа» является «Евраз НТМК».

В пресс-службе «Евраза» факт разлива отходов подтвердили, но утверждают, что это было более 30 лет назад.

«Согласно имеющимся актам проверок государственных органов, контролирующих соблюдение природоохранного законодательства, разлив был зафиксирован в 1989 году, то есть еще при СССР (в открытых источниках этот инцидент найти не удалось.— “Ъ-Урал”). Учитывая прошедший длительный срок с момента разлива и отсутствие в документах упоминания о конкретном объеме разлива, сейчас, когда территория разлива уже заросла лесом и самовосстановилась почти в полном объеме, определить этот объем не представляется возможным»,— рассказали “Ъ-Урал” в «Евразе».

На предприятии подчеркнули, что требования о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в течение 20 лет. «Это не было учтено Росприроднадзором при предъявлении претензии и послужило достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований во внесудебном порядке»,— пояснили в пресс-службе.

Представители «Евраза» отметили, что Качканарский ГОК при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов всегда «занимает позицию конструктивного диалога», предоставляет всю запрашиваемую документацию и дополнительные объяснения. «Соответствующие ведомства самостоятельно оценивают аргументированность предоставленной позиции»,— добавили там.

Татьяна Дрогаева