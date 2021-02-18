Качканарский ГОК в 2021 году планирует добыть 5 млн тонн руды на новом месторождении

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 февраля в ходе рабочей поездки в Качканар оценил современную технику, которая будет работать на новом месторождении железной руды ЕВРАЗ КГОК — Собственно-Качканарском месторождении. Как сообщает департамент информационной политики, на новом месторождении в 2021 году планируют добыть 5 млн т руды. Для этого предприятие за последний месяц приобрело новую технику, в том числе «БелАЗы» грузоподъемностью в 240 т.

Напомним, КГОК начал добычу руды на Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд в ноябре 2020 года. На месторождении построены два рудоперегрузочных пункта на 6,5 млн т руды каждый, на которые самосвалы будут доставлять руду из карьера. Для доставки руды на фабрики построены железнодорожные пути, проведена реконструкция железнодорожной станции Северная, построены высоковольтные и кабельные линии электропередачи.

Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке Собственно-Качканарского месторождения будет дополнительно создано 135 рабочих мест.