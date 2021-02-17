Калви: вменяемые следствием действия спасли «Восточный»

Если бы не его действия, расцененные следствием как растрата в особо крупном размере, банк «Восточный» был бы разрушен, заявил основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Сегодня, 17 февраля, предприниматель давал показания в Мещанском суде Москвы. Его обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. в 2015 году (ч. 4 ст. 160 УК).

«Я считал, что выдача кредитов компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) было обоснованным и единственно возможным решением. Я знал, что если до конца 2015 года эти расчеты не произойдут, то банк "Восточный" имеет все основания лишиться лицензии. Это нанесло бы ущерб не только акционерам и инвесторам банка, но и трем миллионам вкладчиков. Это разрушило бы достаточно большой и перспективный банк»,— сказал господин Калви (цитата по ТАСС). Ранее он заявлял, что следствие отказалось приобщить к делу документы, объясняющие эту сделку.

Майкл Калви добавил, что выдача кредита и план последующего его погашения были составляющими обычной коммерческой деятельности. «Не всегда и все инвестиции бывают оправданными и способны принести доход. Часто инвестор должен фиксировать убытки. Это нормальный процесс, и также часто между инвесторами возникают противоречия, но это не повод начинать уголовный процесс, такие споры разрешаются гражданскими арбитрами»,— сказал он.

Финансист также заявил о готовности продолжать работать в России. «Мы с нетерпением ждем продолжения слушаний по существу и скорейшего завершения процесса для того, чтобы вернуться к тому, что мы делаем лучше всего: инвестировать в российские компании»,— сказал он журналистам.

Основными фигурантами уголовного дела являются американец Майкл Калви и его партнер француз Филипп Дельпаль. Они были задержаны и арестованы в февраля 2019 года, позднее переведены под домашний арест. Основанием для дела стало то, что, господин Калви, являясь владельцем ПКБ, взял у «Восточного» кредит на 2,5 млрд руб., но вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Фигуранты дела свою вину не признают. Бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что вменяющиеся инвесторам в состав преступления сделки были законными.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Иностранцы не поняли, что растратили».