Калви в суде не признал вину в растрате

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви заявил в Мещанском суде Москвы, что не признает вину в растрате 2,5 млрд руб. Сегодня, 2 февраля, началось рассмотрение дела по существу. Предприниматель настаивает, что не совершал ничего незаконного.

«Вину не признаю»,— сказал господин Калви (цитата по «Интерфаксу»).

«Я настаиваю на том, что каких-либо противоправных действий, направленных либо приведших к хищению денежных средств, являющихся имуществом банка ("Восточный".— “Ъ”), не совершал и, тем более, не создавал никакую преступную группу для совершения тяжкого преступления»,— заявил предприниматель.

Майкла Калви и еще нескольких человек обвинили в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку «Восточный». Изначально уголовное дело возбудили в феврале 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а окончательно фигурантов обвинили уже в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Адвокаты ходатайствовали о возвращении дела в Генпрокуратуру, так как следствие, вменив фигурантам растрату, не прекратило их уголовное преследование за мошенничество. Суд ходатайства отклонил.

Подробности — в материале “Ъ” «За отсутствием состава отступления».