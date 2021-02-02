Титов заявил о невиновности Калви

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что обвиняемый в растрате 2,5 млрд руб. основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви абсолютно невиновен. По мнению господина Титова, вменяющиеся в состав преступления сделки были законными.

«Наша позиция остается неизменной — Майкл Калви и его коллеги ни в чем не виноваты. Дело тянется долго, в процессе накопилось достаточно доказательств того, что сделки, вменяющиеся в состав преступления, были законными и рыночными»,— заявил бизнес-омбудсмен «Интерфаксу». Он добавил, что вместе со всеми инвесторами в российскую экономику — «и нынешними, и будущими» — ждет справедливого решения суда.

Сегодня, 2 февраля, началось рассмотрение дела Майкла Калви по существу. Предприниматель настаивает, что не совершал ничего незаконного. Напомним, его и еще нескольких человек обвинили в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку «Восточный». Сейчас фигуранты обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «За отсутствием состава отступления».