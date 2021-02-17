Алексей Чулкин прикупил золота

Владелец холдинга UDS group Алексей Чулкин из Удмуртии приобрел новый актив, связанный с поиском и добычей рудного золота в Пермском крае. Он стал собственником ООО «Верховья реки Койвы». Стоимость сделки не раскрывается. Ранее он стал собственником ряда предприятий, разрабатывающих месторождения драгоценных металлов. По словам господина Чулкина, за счет интенсивной программы геологоразведки планируется увеличить существующие запасы и ресурсы золота, которые в настоящее время оцениваются в 19 т. Эксперты отмечают высокий спрос на металл и перспективу дальнейшего роста стоимости в этом году.



Алексей Чулкин стал владельцем ООО «Верховья реки Койвы», зарегистрированного в Тюменской области. Как сообщается на сайте холдинга UDS group. Предприятие будет работать в Пермском крае под брендом UDS Golden group, который в настоящее время объединяет ряд активов UDS group, связанных с добычей рудного и россыпного золота. Стоимость сделки не раскрывается.

Как сообщил “Ъ-Удмуртия” генеральный директор холдинга UDS group Алексей Чулкин, на участках ООО «Верховья реки Койвы» планируются поисково-разведочные работы с целью уточнения объема извлекаемых запасов и перспективных ресурсов в рамках проекта по добыче рудного золота UDS Golden group.

«За счет интенсивной программы геологоразведки планируем увеличить существующие запасы. Сейчас ведутся подготовительные работы»,— рассказал господин Чулкин.

Он отметил, что добычей золота холдинг занимается чуть больше года, это новое для них направление. «В текущих рыночных условиях положительно оцениваем итоги 2020 года. В настоящее время мы сосредоточены на наращивании минерально-сырьевой базы, детальном изучении перспективных территорий. Это позволит сформировать потенциал для долгосрочного устойчивого развития данного направления»,— пояснил руководитель UDS group.

Холдинг UDS group создан в 2006 году предпринимателем Алексеем Чулкиным и в настоящее время развивает ряд направлений деятельности в шести регионах России, в том числе девелопмент, строительство, управление жилым и нежилым фондом, добычу нефти, россыпного золота, нерудных материалов, производство бетона, арендный, ресторанный бизнес и другие. По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «УДС групп» на 100% принадлежит Алексею Чулкину. Компания зарегистрирована в Удмуртии. Выручка в 2019 году составила 178 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. ООО «Верховья реки Койвы» зарегистрировано в 2015 году в Тюмени. Выручка в 2019 году составила 500 тыс. руб., чистый убыток — 1,3 млн руб.

Как сообщает пресс-служба холдинга, предприятие имеет лицензии на пользование недрами Кварцевогорского и Промысловского участков в Пермском крае общей площадью 70 кв. км.

В настоящее время прошли экспертизу проекты геологического изучения данных территорий, что позволит уточнить объем извлекаемых запасов и перспективных ресурсов. Провести геологическое изучение, защитить отчеты и поставить запасы золота на баланс планируется до 2024 года, в 2025-м — подготовить проектную документацию на разработку месторождения и начать горно-подготовительные работы, с 2026 года — начать добычу на участках.

Под брендом UDS Golden group в настоящее время работают также артель старателей «Южно-Заозерский прииск», ООО «Вторичные драгоценные металлы», ООО «Вега», ООО «Уралнеруд», ООО «Бетон», АО «Октант», ООО «Райз». По итогам 2020 года эти компании, добыли 321 кг золота. Это на 22,3% больше по сравнению с 2019 годом. Месторождения находятся в Пермском крае, Свердловской и Магаданской областях. Сейчас у холдинга месторождения площадью 770 кв.км, 19,4 тыс. кг запасов и ресурсов золота, 43 лицензии.

Объем производства золота в России в январе-ноябре 2020 года, по данным Минфина РФ, составил 314,41 тонны, что на 6,78% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что золото, как и другие металлы, являются основой современной промышленности — спрос на различные металлы устойчив как в ювелирной, так и в других видах промышленности, начиная от автомобильного производства и заканчивая нефтехимом.

«Спрос на золото всегда растет в периоды кризисов, что и показал 2020 год, когда стоимость тройской унции металла выросла более чем на 20%. Добыча крупнейших российских производителей в прошлом году снизилась (на 5% в среднем по сектору), но выросла прибыль (в среднем, на 15-18%, что является отражением роста котировок)»,— говорит господин Деев.

По его словам, основными потребителями металла, кроме промышленности, являются банки — в частности, в России главным покупателем золота является Центральный Банк. «Поэтому заниматься добычей этого металла, несмотря на меняющуюся конъюнктуру, выгодно. По различным прогнозам, стоимость золота в текущем году может превысить $2 тыс. долларов (при текущих уровнях выше $1,8 тыс.), что обеспечит добытчикам рост прибыли. Расширение ресурсной базы в такой ситуации также совершенно обоснованно, так как в перспективе даст возможность компаниям наращивать объем производства и расширять долю присутствия на рынке»,— говорит эксперт.

Господин Деев отмечает, что наращивание ресурсной базы — это стратегически верное решение, так как месторождения не только золота, но и других металлов в мире практически все известны и кому-то принадлежат. В горизонте 20-30 лет многим направлениям добычи сырья грозит истощение, что гарантирует рост стоимости – как золота, так и серебра, никеля, палладия, платины, меди и т.д., добавил он

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов уверен, что несмотря на то что инвесторы стали проявлять рисковые аппетиты, золото будет оставаться востребованным активом в любое время – и в период кризисов, и в период восстановления рынка, так как является не только активом-убежищем, но и основой портфеля любого долгосрочного инвестора.

«В августе прошлого года, когда государства опасались повторных локдаунов, котировки золота выросли выше $2 тыс. за тройскую унцию. По мере вакцинации населения стоимость драгметалла снижалась, но даже близко не вернулась к докризисным показателям. Сейчас оно имеет стабильный спрос во всем мире. Поэтому рынок золотодобычи — перспективный, особенно — в России, компании, занимающиеся разработкой месторождений, поставляют золото не только на внешний, но и на внутренний рынок»,— отметил господин Тузов.

Михаил Красильников