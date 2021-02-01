Индексы ушли вниз

Объем промышленного производства в Удмуртии по итогам 2020 года уменьшился на 7,3% по сравнению с 2019 годом, сообщает Удмуртстат. Это больше, чем в целом по России. Серьезное падение отмечалось в производстве транспорта, электрооборудования и одежды. Добыча нефти снизилась на 10,1%. Эксперты говорят, что негативные тренды во всех регионах были схожи. Препятствием для роста производства в 2021 году они называют падение потребительского спроса и инфляцию.

Промышленность Удмуртии показала по итогам 2020 года падение объемов производства на 7,3%. Такие данные приводит Удмуртстат. Добыча полезных ископаемых в целом снизилась на 9,4%. Нефти добыто меньше на 10,1%. По группе обрабатывающих производств наблюдалось снижение производства на 5,6%. Допущен спад производства в большинстве видов деятельности: наиболее значительный — в производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 23%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 19,5%, электрического оборудования и компьютеров, электронных и оптических изделий — на 15%, одежды — на 13%.

Увеличилось производство лекарственных средств и медицинских материалов в 1,3 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 15%. Производство пищевых продуктов в целом выросло на 2%.

Деятельность по обеспечению электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха показала снижение на 5%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений — рост на 27,1%.

В декабре 2020 года промышленное производство в республике снизилось на 11,2% по сравнению с декабрем 2019 года и увеличилось на 13,6% по сравнению с ноябрем 2020 года.

В целом по России отмечено снижение производства на 2,9%. В ПФО лидером является Пензенская область, где зафиксирован рост производства на 7,3%. Удмуртия по этому показателю находится на последнем месте. Спад производства наблюдался еще в девяти регионах ПФО, говорится в статистике.

Итоговые показатели на своей странице в Facebook прокомментировал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. По его словам, в условиях сложной эпидемиологической обстановки на конец 2020 года прогнозировалось общее снижение промышленного производства в республике, как и в целом по России. «Однако по итогам 2020 года объемы производства по предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики относительно прогнозируемого уровня перевыполнены на 1 процентный пункт. Несмотря на введенные в 2020 году ограничения, повлекшие остановку производства, многим предприятиям удалось не только избежать падения производства, но и организовать выпуск новой продукции, выйти на новые рынки сбыта, тем самым увеличив объемы производства»,— отметил министр.

По его словам, ряд крупных предприятий показали рост объемов производства, что повлияло на общую статистику. Среди нарастивших производство предприятий министр назвал «Орион», «Рестер», «Свет», Сарапульский радиозавод, Ижевский завод пластмасс, Можгинский лесокомбинат, НИТИ «Прогресс» и другие

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что динамика спада производства в Удмуртии примерно схожа с тем, что происходило в стране в целом. «Добыча полезных ископаемых снизилась по причине сокращения экспортного спроса — таково влияние пандемии. Производство транспорта и оборудования также отражает динамику снижения спроса в 2020 году, как и других направлений. Рост производства медицинских изделий, лекарств и оборудования также отражает специфику 2020 года — в России, на фоне открытия ковидных госпиталей, спрос на такую продукцию очень высок»,— говорит эксперт.

Господин Деев полагает, что в перспективе 2021 года можно сказать однозначно, что продолжение пандемии приведет к увеличению производства медицинской и фармацевтической продукции. Производство сырья (нефти в том числе), а также динамика обрабатывающих производств и автопромышленности будут зависеть от экспортного спроса, что также зависит от того, как скоро закончатся карантины в разных странах и начнет восстанавливаться спрос.

«Однако внутри РФ снижение доходов населения и падение потребительского спроса на различные товары приведет к тому, что производство одежды, обуви и т.д. может сократиться. Кроме того, на динамику спроса будут влиять растущие цены – как из-за дальнейшего ослабления рубля, так и по причине увеличения стоимости импорта и роста логистических затрат»,— добавил эксперт.

Доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» Екатерина Федюкович отмечает, что в целом по РФ объем промышленного производства снизился на 2,9% в 2020 году по сравнению с 2019-м. На этом фоне показатель по Удмуртии «выглядит не критично», хотя можно говорить об устойчивой тенденции к сокращению индекса промышленного производства начиная с марта 2020 года. «Это в целом соответствует не только общероссийским, но и мировым тенденциям. Пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб экономике страны. Ситуация в промышленном секторе РФ более-менее стабилизировалась уже к концу лета, что характерно также и для Удмуртии. Рост фактического промышленного производства по отношению к предыдущему месяцу в Удмуртии был зафиксирован в марте, июне, июле, августе, октябре и декабре»,— указала госпожа Федюкович.

В целом по России основное влияние на динамику всей промышленности оказывает топливно-энергетический комплекс, но основными отраслями промышленности Удмуртской Республики является машиностроение и металлообработка, говорит эксперт. По ее мнению, восстановление индекса производства в республике с большой долей вероятности будет соответствовать тенденциям и перспективам в этих отраслях. «В целом можно говорить, что предприятия оборонно-промышленного комплекса на данный момент находятся в более выгодном положении в силу того, что они реализуют программы модернизации производственных мощностей. Но вероятность восстановления организаций-производителей продукции гражданского назначения зависит в том числе и от внутреннего спроса, который в настоящее время значительно просел»,— добавил госпожа Федюкович.

Михаил Красильников