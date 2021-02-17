Goldman Sachs взял курс на небольшие инвестиции

Инвестбанк для состоятельных людей Goldman Sachs заинтересовался частными инвесторами с небольшим капиталом. Организация запускает для них специальных сервис, раньше доступный только для людей с портфелем минимум на $10 млн. Порог входа в новый сервис — всего $1 тыс. Вложив их, частный инвестор лишится возможности самостоятельно покупать акции. Автоматическая система сама будет инвестировать средства в биржевые фонды и ребалансировать портфель клиента на основе специальных схем инвестстратегов банка. Комиссия составит всего 0,35%, тогда как для состоятельных клиентов она могла превышать 1%.

Рано или поздно к такому сервису подключится большинство частных инвесторов, когда они поймут, что для серьезной игры на бирже у них не хватает знаний, уверена независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Очень многие начинают с акций не потому, что они считают, что на этом можно много заработать, они просто не знают, что есть биржевые фонды.

Люди не понимают, как это регулируется, что их деньги никто не украдет, что фонд не может резко поменять стратегии, соответственно, этого сторонятся.

Многие покупают акции напрямую, несмотря на то, что если они заходят на мелкие суммы, они не смогут сделать нормальный диверсифицированный портфель, так как на малую сумму особенно много бумаг не купишь. И в результате получается кривой маленький недиверсифицированный портфельчик, с которым они не знают, что делать.

Если им сказать: ребят, все нормально, для мелких клиентов есть хороший сервис, такой же, как и для крупных. За счет масштабов у нас есть возможность предоставить абсолютно те же услуги, мы будем управлять вашими деньгами, вот стратегия, вот информация, где сейчас ваши деньги, вот данные о том, как вы защищены, комиссии будут вполне адекватными, сопоставимыми с биржевыми фондами, то я уверена, что эта услуга будет пользоваться высокой популярностью. Замена банковским вкладам очевидна, потому что доходность по ним сейчас по валюте — около 0 — так сейчас происходит во всех развитых странах. Это нормально, когда регулятор поощряет частные инвестиции, но аккуратно, потому что вклады никогда не были с точки зрения классической макроэкономики инструментом инвестиции, они всегда воспринимались сбережения на черный день. Поэтому это хорошо, что частные инвесторы начинают переключаться с вкладов на фондовый рынок».

После того как в США армия частных инвесторов с Reddit подняла сначала акции компании GameStop, а затем криптовалюту Dogecoin, их действиями заинтересовались местные финансовые власти. Также и в российском Центробанке решили изучить ситуацию и, как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, даже начали раздумывать над изменением законодательства, чтобы защитить инвесторов от «разочарования и убытков». Учитывая, что внимание регуляторов к частным игрокам финансового рынка только растет, скоро изменения местных законодательств могут сделать этот механизм уже не таким привлекательным, говорит независимый финансовый эксперт Николай Подлевских:

«Для компаний это, конечно, диверсификация деятельности, потому что зарабатывать на комиссиях — это беспроигрышный вариант, когда количество клиентов растет. Как долго это все продлится, будет зависеть от дальнейшей политики центробанков. Если они решат, что нужно попробовать завинтить краны денежной активности, то тогда для розничных инвесторов, которые пойдут и в Goldman, и в любые другие банки, эти конторы окажутся капканами.

Как только ликвидность начнет осушаться, это приведет к однозначным просадкам, причем значительным.

И активное участие большого количества розничных инвесторов будет только усугублять возможные колебания, которые стоит ожидать в случае изменений монетарной политики»

Почему частные инвесторы предпочли рисковые ПИФы Читать далее

В самом Goldman Sachs, как пишет Reuters, объяснили, что новый сервис должен сократить зависимость банка от рискованной инвестиционной деятельности за счет смещения акцента на потребительский бизнес.

Глеб Силко