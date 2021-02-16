Вклады активируют промо-режим

Банковские вклады становятся чуть более выгодными. Кредитные организации начали повышать доходность рублевых депозитов после сигнала Центробанка о переходе к нейтральной ключевой ставке. Например, ВТБ, Газпромбанк и «Открытие» продлили срок действия зимних промовкладов с повышенными ставками, банк «Восточный» увеличил ставки по флагманским продуктам сразу на 0,5%, а «Юникредит» запустил новое предложение с таким же повышением.

Будут ли банки и дальше улучшать условия по вкладам? Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов считает, что этот процесс быстро закончится: «Ставки повышаются до тех пор, пока это нужно банкам. Предположим, нужно дополнительное привлечение средств, чтобы потом их выдавать в кредит на ту же самую ипотеку, которая сейчас очень популярна.

И пока есть необходимость в дополнительном фондировании, такие промоакции, безусловно, будут проходить.

Но в долгосрочной перспективе пока что мы не перейдем на стабильное увеличение основной банковской ставки — об этом говорить еще очень и очень рано. Банковские депозиты исторически пользуются очень большой популярностью. Действительно, в прошлом году эти весы очень сильно стало перевешивать на инвестиционную составляющую, но все же давайте будем честны, подавляющее большинство населения России больше всего доверяет вкладам — для людей это более понятный процесс. Поэтому, разумеется, в ближайшее два-три года люди все равно будут больше смотреть на банковский сектор, ведь даже какие-то доли процентов в плюсе — это лучше, чем ничего».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что смягчать денежно-кредитную политику, то есть, по сути, понижать ключевую ставку регулятор дальше не намерен. Опасения Банка России вызывает разогнавшаяся инфляция. По итогам января она превысила 5% годовых. Этот показатель делает вклады невыгодными. По данным ЦБ, на первую декаду февраля, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках остается ниже 4,5%. В поисках доходности, перекрывающей хотя бы инфляцию, россияне переводят деньги на биржу. Количество частных инвесторов на Московской и Петербургской биржах к началу года превысило 10 млн.

Тем не менее вкладчики еще могут увидеть более высокую доходность, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Этому поспособствует грядущая нехватка денег в банковской системе. «На рынке наметилась тенденция роста процентных ставок. И вовсе не исключено, что даже на ближайшем заседании совета директоров Центрального банка не будет принято уже судьбоносное решение о развороте тенденции, о повышении, скажем, на четверть процентного пункта.

Пока банковский рынок пребывает в состоянии структурного профицита ликвидности, но это связано исключительно с деятельностью Минфина.

Как только ведомство вернется к политике заимствования, а у него план в первом квартале — разместить ОФЗ на сумму 1 трлн руб., то в ожидании этого банки напрягутся, понимая, что доходности пойдут вверх. Но растущая инфляция съест весь эффект от повышения ставок»,— говорит Осадчий.

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Банки начали постепенно повышать ставки по вкладам в конце прошлого года. Как пишет VTimes, кредитные организации опасались оттока денег с депозитов и старались привлечь на свои счета новогодние бонусы и премии клиентов. Теперь банки пытаются удержать эти средства на вкладах.

Сергей Гусев