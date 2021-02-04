04 февраля, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

И это еще не самое смешанное

Частные инвесторы предпочли рисковые ПИФы

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

В январе 2021 года частные инвесторы вложили в розничные паевые фонды 28 млрд руб.— лучший результат для этого месяца. При этом растет интерес инвесторов к более рисковым категориям фондов, ориентированным на вложения в акции, а также смешанных инвестиций. Управляющие позитивно настроены на дальнейший рост привлечения на фоне масштабного вакцинирования в мире и ожидания восстановления экономики. Однако возросшие санкционные риски могут охладить интерес частных инвесторов.


По предварительным данным Investfunds, в январе 2021 года управляющие компании привлекли в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) более 28 млрд руб. В результате минувший месяц оказался самым успешным для этого периода, обновив рекорд, установленный год назад, когда чистый приток в розничные ПИФы составил 26,2 млрд руб. «В первые рабочие дни нового года из-за низкой деловой активности привлечения в фонды были заметно ниже средних показателей декабря. С середины месяца мы увидели оживление и заметный рост активности как новых, так и старых клиентов»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. В целом непрерывный приток средств в фонды наблюдается десятый месяц подряд, за это время объем привлечения составил 184 млрд руб.

Оценки “Ъ”, основанные на данных Investfunds, свидетельствуют о снижении интереса частных инвесторов к консервативным фондам. По итогам месяца в такие фонды поступило 10,5 млрд руб. В итоге доля привлечений, приходящаяся на консервативную категорию фондов, сократилась до 38%. Этому способствует снижение доходности ПИФов, ориентированных на рублевые облигации, при одновременном росте инфляции. По данным Investfunds, по итогам года такие вложения принесли 4–9% против 10–16% годом ранее. В то же время инфляция выросла с 3% в 2019 году до 4,9% в 2020-м, т. е. не все фонды смогли ее переиграть.

В таких условиях сохраняется высокий интерес к потенциально более доходным фондам акций. По оценкам “Ъ”, чистый приток в такие фонды составил чуть более 5 млрд руб. Высоким спросом по-прежнему пользуются фонды, ориентированные на зарубежные активы — акции высокотехнологичных или информационных компаний развитых стран. Эти фонды обеспечили инвесторам по итогам минувшего года доход в размере 40–74%. Интерес частных инвесторов сохранился и к фондам фондов (приток 5,3 млрд руб.), вкладывающим средства в зарубежные ETF. «Рынки акций в конце прошлого года показали отличную динамику, поэтому инвесторы, которые ориентируются на историческую доходность, начинают перекладываться в более рискованные инструменты»,— отмечает руководитель отдела продаж «Сбер Управление активами» Андрей Макаров.

Одновременно частные инвесторы активно увеличили вложения в фонды смешанных инвестиций. По оценкам “Ъ”, фонды данной категории привлекли в январе около 7 млрд руб. В итоге на фонды смешанных инвестиций пришлось почти 25% инвестиций. «Стремительный рост акций в 2020 году и близость к историческим рекордам большинства наиболее ликвидных индексов может субъективно снижать ожидания будущей доходности рынка акций. В этом случае переключение на сбалансированные портфели является обоснованным решением, позволяющим снизить риски, но в то же время рассчитывать на получение дохода при росте рынков акций»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

В ближайшее время притоки в розничные фонды усилятся, считают участники рынка. Этому будет способствовать дальнейшее восстановление мировой и российской экономики в случае успешной вакцинации. «В последнюю неделю января темпы вакцинации выросли, что вселяет в инвесторов надежду. Если такие темпы сохранятся и распространение коронавируса будет снижаться, то активность инвесторов будет расти»,— считает Андрей Макаров. Ключевым риском для активности инвесторов, как считает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Илья Купреев, является геополитический фактор. В случае наложения серьезных санкций со стороны США или ЕС на РФ или крупные российские корпорации «возможные значительные потери могут отпугнуть частных инвесторов на продолжительное время», считает господин Купреев.

Виталий Гайдаев


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя