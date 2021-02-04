И это еще не самое смешанное

В январе 2021 года частные инвесторы вложили в розничные паевые фонды 28 млрд руб.— лучший результат для этого месяца. При этом растет интерес инвесторов к более рисковым категориям фондов, ориентированным на вложения в акции, а также смешанных инвестиций. Управляющие позитивно настроены на дальнейший рост привлечения на фоне масштабного вакцинирования в мире и ожидания восстановления экономики. Однако возросшие санкционные риски могут охладить интерес частных инвесторов.

По предварительным данным Investfunds, в январе 2021 года управляющие компании привлекли в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) более 28 млрд руб. В результате минувший месяц оказался самым успешным для этого периода, обновив рекорд, установленный год назад, когда чистый приток в розничные ПИФы составил 26,2 млрд руб. «В первые рабочие дни нового года из-за низкой деловой активности привлечения в фонды были заметно ниже средних показателей декабря. С середины месяца мы увидели оживление и заметный рост активности как новых, так и старых клиентов»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. В целом непрерывный приток средств в фонды наблюдается десятый месяц подряд, за это время объем привлечения составил 184 млрд руб.

Оценки “Ъ”, основанные на данных Investfunds, свидетельствуют о снижении интереса частных инвесторов к консервативным фондам. По итогам месяца в такие фонды поступило 10,5 млрд руб. В итоге доля привлечений, приходящаяся на консервативную категорию фондов, сократилась до 38%. Этому способствует снижение доходности ПИФов, ориентированных на рублевые облигации, при одновременном росте инфляции. По данным Investfunds, по итогам года такие вложения принесли 4–9% против 10–16% годом ранее. В то же время инфляция выросла с 3% в 2019 году до 4,9% в 2020-м, т. е. не все фонды смогли ее переиграть.

В таких условиях сохраняется высокий интерес к потенциально более доходным фондам акций. По оценкам “Ъ”, чистый приток в такие фонды составил чуть более 5 млрд руб. Высоким спросом по-прежнему пользуются фонды, ориентированные на зарубежные активы — акции высокотехнологичных или информационных компаний развитых стран. Эти фонды обеспечили инвесторам по итогам минувшего года доход в размере 40–74%. Интерес частных инвесторов сохранился и к фондам фондов (приток 5,3 млрд руб.), вкладывающим средства в зарубежные ETF. «Рынки акций в конце прошлого года показали отличную динамику, поэтому инвесторы, которые ориентируются на историческую доходность, начинают перекладываться в более рискованные инструменты»,— отмечает руководитель отдела продаж «Сбер Управление активами» Андрей Макаров.

Одновременно частные инвесторы активно увеличили вложения в фонды смешанных инвестиций. По оценкам “Ъ”, фонды данной категории привлекли в январе около 7 млрд руб. В итоге на фонды смешанных инвестиций пришлось почти 25% инвестиций. «Стремительный рост акций в 2020 году и близость к историческим рекордам большинства наиболее ликвидных индексов может субъективно снижать ожидания будущей доходности рынка акций. В этом случае переключение на сбалансированные портфели является обоснованным решением, позволяющим снизить риски, но в то же время рассчитывать на получение дохода при росте рынков акций»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

В ближайшее время притоки в розничные фонды усилятся, считают участники рынка. Этому будет способствовать дальнейшее восстановление мировой и российской экономики в случае успешной вакцинации. «В последнюю неделю января темпы вакцинации выросли, что вселяет в инвесторов надежду. Если такие темпы сохранятся и распространение коронавируса будет снижаться, то активность инвесторов будет расти»,— считает Андрей Макаров. Ключевым риском для активности инвесторов, как считает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Илья Купреев, является геополитический фактор. В случае наложения серьезных санкций со стороны США или ЕС на РФ или крупные российские корпорации «возможные значительные потери могут отпугнуть частных инвесторов на продолжительное время», считает господин Купреев.

Виталий Гайдаев