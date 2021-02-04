На таможенника из Петербурга завели уголовное дело за прослушку коллег

Старший таможенный инспектор Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни оказался фигурантом уголовного дела по ст. 138.1 УК РФ (незаконное изготовление и использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Как установило следствие, в ноябре 2019 года неназванный инспектор отдела специальных таможенных процедур изготовил видеокамеры с микрофонами, подключил их к компьютеру и спрятал под потолочную панель и в аудиоколонку в кабинете коллег. Впоследствии он изучал собранный материал с неуточненными целями.

Устройства изъяты, в настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства дела.

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