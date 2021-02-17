Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в реанимации

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, ранее осужденный за получение взяток, находится в реанимации. Об этом корреспонденту “Ъ-Удмуртия” рассказала дочь экс-главы Евгения Сирик, которая подчеркнула, что еще не посещала отца.

«Никто согласия (на посещение, — “Ъ”) не дает. Он находится в реанимации. Говорят, подписал разрешение на ознакомление о состоянии его здоровья родственникам. Но это только со слов третьих лиц. Были слухи о проведении операции. Но это опять слухи. Завтра я точно смогу все сказать»,— сообщила госпожа Сирик.

Отметим, что ранее Евгения Сирик заявляла о том, что родные и нотариус не могут получить доступ к Александру Соловьеву. Из-за ухудшения здоровья он, по данным родных, находился в отделении кардиологии.

Напомним, экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взяток на общую сумму 139 млн руб. В приговоре говорится, что в 2014–2016 годах он получил от представителей компании, строившей мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки, взятки. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на геологическое изучение и разведку участка недр на добычу песка и песчано-гравийной смеси. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Александр Соловьев подал апелляцию в Верховный суд Удмуртии, однако он оставил решение без изменений.

Подробнее читайте в материале «Мне сложно оправдываться, но взяток я не брал».