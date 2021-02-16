Дочь экс-главы Удмуртии Соловьева: родные не могут получить допуск к нему в больницу Евгения Сирик сообщила, что он находится в отделении кардиологии

Дочь осужденного за получение взяток экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Евгения Сирик заявила о том, что родные и нотариус не могут получить к нему доступ. Из-за ухудшения здоровья он в настоящее время, по данным родных, находится в отделении кардиологии. Об этом госпожа Сирик рассказала “Ъ-Удмуртия”.

«Действительно, наши адвокаты не могут согласовать допуск к Александру Васильевичу нотариуса всю прошлую неделю. Нотариус нужен для представления интересов в суде по иску генпрокуратуры. Верховный суд и Завьяловский (районный суд — “Ъ”) отказались поставить свою рецензию на допуск. Такая же ситуация и с допуском родных. УФСИН тоже не берет на себя эту ответственность»,— сообщила дочь Александра Соловьева.

По ее словам, в СИЗО экс-главе Удмуртии неоднократно вызывали скорая помощь.

«Давление, боли в сердце. Однажды у него закончилось лекарство, но только после того, как давление поднялось до 250, ему дали возможность позвонить родным и попросить привезти их»,— рассказала госпожа Сирик.

Она сообщила, что 12 февраля ему стало плохо после очередного допроса по делу экс-министра природных ресурсов республики Александра Нестерова. Об этом и о диагнозе родные узнали только 15 февраля через знакомых. По ее словам, УФСИН данную информацию скрывает. В эту среду адвокат попытается записать родных на прием.

Госпожа Сирик добавила, что часть диагнозов Александра Соловьева исключает отбывание наказания в местах лишения свободы, но это не было принято судом во внимание.

“Ъ-Удмуртия” не располагает комментариями по этому поводу со стороны УФСИН по республике.

Ранее в телеграм-канале «Очки Бречалова» появилось сообщение о том, что у Александра Соловьева якобы отнялись ноги после допроса по делу экс-министра природных ресурсов, и к нему не пускают родственников. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников опроверг информацию. По его словам, 12 февраля ему стало плохо, была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он проходит обследование в одной из клиник Ижевска.

Напомним, экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взяток на общую сумму 139 млн руб. В приговоре говорится, что в 2014–2016 годах он получил от представителей компании, строившей мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки, взятки. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на геологическое изучение и разведку участка недр на добычу песка и песчано-гравийной смеси. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Александр Соловьев подал апелляцию в Верховный суд Удмуртии, однако он оставил решение без изменений.

Подробнее читайте в материале «Мне сложно оправдываться, но взяток я не брал».