Управление отходами-НН» не исключает фальсификации проб с балахнинской свалки

Юристы регионального оператора ТКО в Нижегородской области АО «Управление отходами-НН» не исключили фальсификации доказательств по делу балахнинского мусорного полигона, который требуют закрыть местные жители в Сормовском районном суде Нижнего Новгорода.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, истцы ссылаются на экспертное заключение Ассоциации нижегородских предпринимателей в сфере обращения с отходами. Она заказала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» (ЦЛАТИ) и референтному центру Россельхознадзора исследования проб воды около полигона. Специалисты брали пробы якобы в присутствии сотрудников ФСБ, их результаты показали превышение концентрации опасных веществ. Вместе с итогами проверки природоохранной прокуратуры эти исследования легли в основу иска.

На очередном заседании в среду представитель ответчика Александр Астафьев высказался против приобщения результатов анализа в качестве доказательств по делу. «Как и на каком основании в рамках гражданско-правовых отношений к участию в отборе проб были привлечены сотрудники ФСБ и надзора? На каком основании ЦЛАТИ сделало отбор проб, как они передавались и оформлялись также не известно», — заявил господин Астафьев. Юрист предположил, что на самом деле пробы были отобраны в рамках официальных надзорных мероприятий, но «при каких-то загадочных обстоятельствах были переданы ассоциацией в исследовательский центр». При этом сами федеральные организации не могут гарантировать, что пробы воды поступили на анализ без добавления отравляющих веществ и были взяты именно вблизи полигона.

Для дальнейшего разбирательства суд все же приобщил заключение экспертиз и решил привлечь в качестве третьей стороны исследовательские центры и ассоциацию предпринимателей в сфере ТКО, а ее руководителя Клару Романову – в качестве специалиста.

Ответчики возражали, отметив, что госпожа Романова аффилирована с истцами. Ранее они заявили, что никаких нарушений официальные проверки на полигоне не нашли, а разбирательство инициировали конкуренты по бизнесу. Разбирательство продолжится 10 марта.

Подробнее о судебном споре – в материале Ъ-Приволжье «На полигон завезли иск».

Роман Рыскаль