На полигон завезли иск

Шесть жителей Балахны через суд требуют закрыть местный мусорный полигон АО «Управление отходами-НН». По их словам, региональный оператор ТКО незаконно размещает там запрещенные отходы ­ I–II классов опасности, при этом свалка не оборудована дренажной и дезинфицирующей системами и эксплуатируется без разрешения. Ответчики заявили о наличии всех необходимых документов, они отрицают претензии прокуратуры, считая судебное разбирательство результатом кампании, которую организовали конкуренты по бизнесу.



На предварительном заседании Сормовского райсуда Нижнего Новгорода истцов из поселка Гидроторф и города Балахны представлял близкий региональному отделению КПРФ юрист Леонид Краснокутский. Его доверители Николай Тишимов, Олеся Маслова, Леонид и Евгений Шалявины, Лариса Валошина и Олег Маслов обратились в суд и к депутату заксобрания от КПРФ Максиму Волкову, они просят закрыть балахнинский полигон АО «Управление отходами-НН» — ­одного из девяти региональных операторов обращения ТКО в Нижегородской области. Этот и Городецкий полигоны компания построила по концессии с областным минэкологии, вложив не менее 750 млн руб. в каждый с бюджетным субсидированием почти в 70 млн руб. ­Полигон на Вокзальной улице Балахы, куда свозятся непригодные для переработки отходы из трех районов Нижегородской области, местные жители считают опасным для здоровья и окружающей среды.

В исковом заявлении говорится о несоответствии полигона санитарно-эпидемиологическим нормам. ­Истцы ссылаются на заключение экспертной организации «Ассоциация нижегородских предпринимателей в сфере обращения с отходами» (­руководитель Клара Романова), чьи специалисты якобы в присутствии сотрудников ФСБ отобрали пробы воды около полигона и обнаружили превышение норм предельной концентрации опасных веществ. Кроме того, заявил господин Краснокутский, АО «Управление отходами-НН» так и не получило разрешение на ввод в эксплуатацию этого полигона проектной мощностью захоронения 160 тыс. т мусора в год на площади 24 га. При этом вопреки проекту на полигоне отсутствует дренажная система из перехватывающих обводных каналов, которая должна обеспечить сбор и отвод фильтрата, попадающего в почву и воду. На выезде из полигона нет обязательной на таких объектах специальной бетонной ванны для дезинфекции мусоровозов, отметил юрист. «Также полигон вышел за пределы определенной экологической экспертизой площади и территории, и госэкспертизу для свалки необходимо проводить заново. Вместе с тем объемы отходов на полигоне растут», — заявил Леонид Краснокутский. Экологической экспертизы нет и по рекультивированной (закрытой) первой карте полигона, истец полагает, что здесь складируются еще и запрещенные отходы I–II классов опасности.

По данным Kartoteka.ru, АО «Управление отходами-НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2010 году с уставным капиталом 2 млн руб. ­Стопроцентная доля принадлежит предпринимателю Игорю Гаврилову. Генеральный директор Алексей Колдунов. Основной вид деятельности компании — обработка и утилизация неопасных отходов. По итогам 2019 года при выручке 1 млрд руб. чистая прибыль компании составила 32,6 млн руб., отчетность 2020 года не представлена. Материнская компания — АО «Управление отходами» — в декабре перешла под контроль Сергея Котляренко, косвенно владеющего 90% АО «Диджиталтех», нового собственника организации, управляющего активами Игоря Шувалова.

Осенью прошлого года полигон в Балахне проверила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. По итогам обследования свалки (есть у “Ъ-Приволжье”) надзорное ведомство заявило о нарушении оператором законодательства об экологической экспертизе, отходах производства и потребления, охране атмосферного воздуха и недр. В октябре руководству АО «Управление отходами-НН» внесли представление по этому поводу, а управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии рассматривает постановления прокуратуры о возбуждении производства об административных правонарушениях по ч.1. ст. 6.3.5 КоАП РФ («­Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Материалы этой и других проверок суд запросит у надзорных органов, которые будут привлечены к делу в качестве третьей стороны.

Представители АО «Управление отходами-НН» категорически не согласны с иском. По их словам, заявители злоупотребили правом, фактически переложив на ответчика сбор доказательств и документов для судебного разбирательства. «Нарушений законодательства на полигоне нет. У компании есть все разрешительные документы, на объекте проводилось большое количество проверок, которые не выявили нарушений. О результатах последней проверки природоохранной прокуратуры компанию никто не уведомил», — заявили ответчики суду. По их словам, в районе свалки еще с 1928 года, когда была построена одна из старейших в России нижегородская ГРЭС им. Винтера, существовали золоотвалы переработки ТЭЦ, которые негативно влияют на экологическую обстановку в регионе. «­Полигон существует лишь десять лет, поэтому говорить о том, что влияет на экологическую обстановку в Балахне, нужно учитывая, что в поселке Гидроторф работает десяток промышленных предприятий, половина которых связана с химией», — настаивают в компании. Судебный иск ответчики считают происками конкурентов. Они сообщили, что жителей Балахны и Гидроторфа вводят в заблуждение и используют в нечестной информационной кампании, направленной на дискредитацию АО «Управление отходами-НН». Рассмотрение дела по существу начнется 17 февраля.

Роман Рыскаль