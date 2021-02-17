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Фото: Сергей Калашников / Коммерсантъ

На торги за 1,2 млрд рублей выставлены 37 заправок Липецкой топливной компании

Конкурсный управляющий ООО «Предприятие "Управляющая компания"» (юрлицо Липецкой топливной компании, ЛТК) Андрей Дубищев выставил на торги 37 заправок. Заявки на торги принимаются с 15 февраля по 25 марта, аукцион пройдет в тот же день.

Общая начальная цена расположенных в пяти регионах Черноземья активов составляет 1,2 млрд руб. В Воронежской области продаются 11 заправок общей стоимостью 358,3 млн руб. В 340,4 млн руб. оценены АЗС в Липецкой области. По семь заправок продаются в Белгородской и Тамбовской областях — за, соответственно, 182,1 и 238,8 млн руб. Еще две АЗС находятся в Курской области, их продают за 62,4 млн руб.

ЛТК была признана банкротом в ноябре 2020 года. Летом компания прекратила работу и получила больше трех десятков заявлений о долгах на 2,5 млрд руб. Позже кредиторы заявили о долгах на 3,2 млрд руб. После введения конкурсного производства суд арестовал личное имущество владельца ЛТК Артура Шахова.

Подробнее о проблемах ЛТК читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецкая топливная компания догорает в суде».

Владимир Зоркий


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