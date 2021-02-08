Суд арестовал имущество владельца разорившейся Липецкой топливной компании

Арбитражный суд Липецкой области арестовал личное имущество собственника ранее крупнейшей в Черноземье независимой сети АЗС «Липецкая топливная компания» (ЛТК) Артура Шахова. Об этом сообщается в определении арбитража.

Арестованы дом на 176 кв. м и квартира на 64 кв. м в Липецке, два нежилых помещения (201 и 54 кв. м), пять земельных участков в сумме на более 4,7 тыс. кв. м, автомобиль Land Rover Range Rover 2010 года. Также под арестом принадлежащие господину Шахову 100% в ООО «Сервис-комплекс+». Господин Шахов не может совершать сделки с этим имуществом.

Обеспечительные меры были введены по заявлению Федеральной налоговой службы, которая требует взыскать с господина Шахова 31,6 млн руб. убытков. Средства на эту сумму арестованы на банковских счетах бизнесмена.

Напомним, 9 ноября 2020 года судья арбитражного суда Липецкой области Ярослав Малышев признал банкротом юрлицо ЛТК — ООО «Предприятие "Управляющая компания"». В нем введено конкурсное производство, предусматривающее остановку производственной деятельности, ликвидацию юрлица и распродажу активов. Иск о банкротстве компании, напомним, подал брокер нефтепродуктов АО «Солид — товарные рынки» из-за долга 33,8 млн руб.

По данным на ноябрь 2020 года, на момент начала банкротства, в реестр требований компании были включены долги на 2,62 млрд руб. Всего кредиторы заявили о долгах ЛТК на 3,24 млрд руб. 49,39% требований приходится на Сбербанк.

Собственники ЛТК пытались компенсировать часть потерь, сдав выгодные АЗС в аренду, но теперь это может вызвать претензии у суда — имущество под арестом. При этом активы компании пользуются спросом у потенциальных покупателей.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «Липецкая топливная компания догорает в суде».

Сергей Калашников