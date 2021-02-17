Безос вновь стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $884 млн и достигло $191 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Господин Безос обошел основателя SpaceX Илона Маска ($190 млрд) и снова стал самым богатым человеком мира по версии издания.

7 января 2021 года господин Маск обогнал господина Безоса и возглавил BBI, заработав $188,5 млрд. Второе место в рейтинге основатель SpaceX занял в ноябре, обойдя сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Состояние Джеффа Безоса в 2020 году существенно увеличилось из-за распространения коронавируса, поскольку оно дало толчок онлайн-торговле. Уже к маю 2020 года акции Amazon с начала пандемии подорожали на 30%.

О том, какие еще сектора экономики в 2020 году оказались в выигрыше,— в материале “Ъ” «Коронаминус и коронаплюс».