Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

Состояние основателя SpaceX Илона Маска увеличилось до $188,5 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Господин Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса на $1,5 млрд и стал самым богатым человеком мира.

«Странно,— написал господин Маск в Twitter в ответ на сообщение о своем состоянии.— Что ж, вернемся к работе…»

Илон Маск вышел на второе место в рейтинге Bloomberg в ноябре, обойдя сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Сейчас агентство оценивает состояние господина Гейтса в $132 млрд. Forbes поместил господина Гейтса на четвертую строчку рейтинга Real-Time Billionaires с состоянием $121,7 млрд. Бывшего главу Microsoft, по версии Forbes, обошел глава LMVH Бернар Арно со своей семьей ($153,4 млрд).