«Прогресс МС-16» с грузами для космонавтов запущен с Байконура и выведен на орбиту

Cегодня, 15 февраля, в 7:45 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16», сообщается на сайте «Роскосмоса». Корабль штатно отделился от третьей ступени носителя, а затем был выведен на целевую орбиту.

Корабль везет на Международную космическую станцию (МКС) 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы «Родник» и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов. Также в грузовом отсеке есть ремонтно-восстановительный комплект для временной герметизации дефектов в корпусе «Звезда». Стыковка «Прогресса МС-16» с МКС запланирована на 17 февраля в 9:20 мск.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

«Прогресс МС-16» должен был быть оправлен в космос 11 декабря. Однако за день до запуска стало известно о переносе на 2021 год. Отправка была отложена «в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок». Отметим, что среди грузов были в том числе подарки к Новому году для российских космонавтов.