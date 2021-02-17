Производители яиц и мяса птицы предложили увеличить закупочные цены на 10%

Торговые сети сообщили Минпромторгу, что производители яиц и мяса птицы предлагают увеличить закупочные цены до 10%, рассказал источник «Известий». Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли подтвердил, что ритейл оповестил ведомство о предложениях производителей. Как ранее сообщал “Ъ”, стоимость самой дешевой категории яиц увеличилась почти на 20% из-за вспышек птичьего гриппа и закрытия ряда птицефабрик.

Как сообщают «Известия», ранее производители предлагали увеличить цены на 19%, но ритейл на это не согласился. Торговые сети посчитали такое увеличение экономически необоснованным. Однако после предложения повысить цены на 10% ритейл якобы согласился изменить условия договоров. По информации Росптицесоюза, в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20–25%.

По информации “Ъ”, птицеводческие предприятия попросили правительство не вводить регулирование цен наряду с сахаром и маслом. Они считают подорожание обоснованным. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что заключать соглашение по сдерживанию цен на яйца не нужно.

Подробнее о подорожании яиц — в материале “Ъ” «Яйца поразил куриновирус».