Минпромторг не считает необходимым регулировать цены на яйца

Необходимости в заключении соглашений по сдерживанию цен на яйца и на другие продукты не наблюдается, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, существующие соглашения по ценам на подсолнечное масло и сахар уже дали результат.

«Я думаю, что нет,— ответил господин Мантуров на вопрос журналиста о возможности соглашения по ценам на яйца (цитата по «Прайму»).— Такой необходимости нет. Все-таки даже существующие соглашения по двум продуктам, по маслу и сахару, дали ощутимый результат». Глава Минпромторга отметил, что действующие соглашения — это «сигнал для того, что можно коллегам вовремя договариваться».

Как ранее сообщал “Ъ”, цены на яйца в центральной части России в январе выросли до 19% от обычного уровня из-за вспышки птичьего гриппа на нескольких птицефабриках. Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева отмечала, что ассоциация попросила вице-премьера Викторию Абрамченко и главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева не вводить ограничения на рост цен на яйца и мясо птицы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Яйца поразил куриновирус».