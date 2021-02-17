Посольство России ответило на заявление парламента Эстонии о санкциях

Посольство России считает, что инициаторы заявления парламента Эстонии о санкциях против Москвы погрязли «в болоте русофобии». Также, по его мнению, не оправдались надежды на новую правительственную коалицию, со стороны которой прозвучали заявления об угрозе со стороны России.

Посольство считает, что формирование новой коалиции, «казалось бы, дает шанс» по восстановлению отношений между странами. «К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы»,— говорится в заявлении посольства.

Диппредставительство считает, что парламент Эстонии подхватил этот «порыв» правительственной коалиции. Из нового в заявлении депутатов присутствовала только критика главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, говорится в сообщении посольства. «Все остальное до боли знакомо. Тут и призывы к государствам-членам ЕС учитывать "авторитарный настрой" в России на протяжении последних лет, и требования отказа от "агрессивной внешней политики", освобождения Алексея Навального и других "политических заключенных" и др. В заключение вполне ожидаемый призыв к государствам ЕС — ужесточить санкции с целью оказания "реального влияния" на Россию»,— сообщило посольство.

Диппредставительство отмечает, что заявление парламента Эстонии добавляет «немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений». «Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились. В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага»,— говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что заявление о санкциях против России поддержали 66 депутатов из 101. Трое были против, одна воздержалась, 28 не принимали участие, 7 отсутствовали.

Парламент Эстонии принял заявление большинством голосов 15 февраля. Он призвал ЕС конструктивно работать с США, Великобританией и другими западными странами, чтобы «совместно разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан». Эстония призвала Россию освободить всех задержанных на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального и самого политика.

Ранее Жозеп Боррель осудил действия российских властей в отношении Алексея Навального и призвал немедленно освободить политика. Он также заявил, что поднимет вопрос о возможных санкциях против России. Вопрос об ограничительных мерах будет обсуждаться 22 февраля на встрече глав МИДов стран—членов ЕС.

Есть ли будущее у отношений России и Европы— в колонке “Ъ” «Всплытие покажет».