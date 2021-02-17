Следствие не помешало банкротству

Конкурсный управляющий воронежского ООО «СМУ-6» Юрий Мохов, задержанный в сентябре по подозрению в получении коммерческого подкупа от предпринимателя из Карелии Романа Сердюка (деньги якобы передавались для организации выкупа компании бизнесменом), продолжает руководить процедурой банкротства. Федеральная налоговая служба попыталась его отстранить, заявив о «сомнениях в добросовестности» управляющего, но арбитражный суд сохранил полномочия господина Мохова. Более того, управляющему удалось привлечь к субсидиарной ответственности экс-руководителей и владельцев компании. Роман Сердюк теперь пытается получить права на компанию официально, через погашение всех ее долгов.

Задержание Юрия Мохова в середине сентября 2020 года не привело к смене конкурсного управляющего ООО «СМУ-6», хотя действия управляющего именно в рамках этой процедуры легли в основу уголовного дела. Из документов судов следует, что 17 сентября управляющего поместили под домашний арест, а в ноябре заменили эту меру пресечения на запрет определенных действий. Кроме того, в рамках расследования господин Мохов был отстранен он исполнения обязанностей управляющего. Тем не менее, в документах арбитражного суда и ЕФРСБ он по-прежнему числится управляющим «СМУ-6».

Воронежское управление СКР подозревает Юрия Мохова в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Расследование уголовного дела продолжается, рассказали “Ъ-Черноземье” в управлении. По версии следствия, летом 2020 года управляющий «принял предложение о продаже возглавляемой им организации», якобы потребовав 2,5 млн руб. По данным “Ъ-Черноземье”, силовики считают, что с предложением о покупке СМУ-6 обратился предприниматель из Карелии Роман (Николаевич) Сердюк, а господин Мохов якобы за вознаграждение обязался выйти из процедуры в пользу нового управляющего из Карелии Сергея Гришина и добиться прекращения полномочий комитета кредиторов. Господина Мохова задержали после получения 2,5 млн руб. 15 сентября.

В тот же день, но до встречи Юрия Мохова с посредником, кредиторы на собрании действительно прекратили полномочия комитета, а также утвердили кандидатуру Сергея Гришина в качестве нового управляющего. Господин Мохов направил в суд ходатайство о прекращении своих полномочий, но уже 24 сентября отказался от обращения. После этого отстранить его от должности попыталась ФНС. 14 октября налоговики подали ходатайство, в котором напомнили о возбужденном уголовном деле и заявили о наличии «существенных и обоснованных сомнений в добросовестности и независимости» управляющего.

В УФНС по Воронежской области “Ъ-Черноземье” рассказали, что основанием для высказанных опасений было именно возбужденное уголовное дело. Но 9 декабря арбитражный суд Воронежской области отказал ФНС, напомнив, что до вынесения приговора управляющий считается невиновным. Расследуемое дело «не может являться достаточным доказательством, ставящим под сомнение компетентность арбитражного управляющего», решили в суде. Кроме того, ФНС не доказала причинение убытков кредиторам, отметил суд.

В конце января господину Мохову удалось доказать в суде наличие оснований для привлечения экс-руководителей СМУ-6 Константина Гросса и Владислава Костенко к субсидиарной ответственности. Рассмотрение заявления приостановлено до окончания расчетов с кредиторами: размер ответственности пока не определен. Ранее собеседники “Ъ-Черноземье” называли бывших учредителей и совладельцев СМУ-6, которых господин Мохов пытался привлечь к субсидиарной ответственности на сумму свыше 160 млн руб. (весь объем требований кредиторов), возможными инициаторами встречи Юрия Мохова с господином Сердюком: их представители якобы попросили управляющего о встрече и под контролем правоохранителей положили конверт с деньгами. Посредником выступал Роман (Романович) Сердюк — бывший гендиректор и совладелец петербургского ООО «Стройпроект», долей которого в этом юрлице ранее владел Роман (Николаевич) Сердюк.

Между тем господа Сердюки решили получить права на воронежскую компанию «официально». В январе в арбитражный суд поступило два ходатайства о намерении погасить все требования кредиторов — от Романа (Романовича) Сердюка и от петербургского ООО «Севтрансэнергострой» Романа (Николаевича) Сердюка и Константина Карпенко. Заявления приняты к производству. Роман (Романович) Сердюк предпочитал не комментировать дела СМУ-6. Юрий Мохов и представляющий его интересы адвокат Владимир Моргунов также отказались от комментариев хода расследования.

«Возбуждения уголовного дела в отношении Юрия Мохова и наличия "существенных и обоснованных сомнений" в его добросовестности и независимости со стороны налогового органа недостаточно для отстранения, — отмечает партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. — Для этого нужно либо заявление о самоотводе, которое он отозвал, либо вступивший в законную силу приговор суда, подтверждающий его вину в совершении преступных действий, либо подтверждение сомнений фактами, достаточными для отстранения на основании требований кредиторов. Сомневаться в добросовестности управляющего — это право кредитора, но сомнения сами по себе не являются основанием для отстранения. Более того, тот факт, что следствие не стало ограничивать свободу управляющего, может стать сигналом для суда, что уголовное дело выглядит сомнительным».

Олег Мухин