Маникюр прижали к ногтю

Снижение доходов населения, перевод на дистанционный формат работы и ограничения на передвижение в связи с пандемией привели к резкому падению спроса на маникюр в 2020 году. Оборот профильных салонов Москвы и Санкт-Петербурга упал на 20–35%. При этом стоимость услуги выросла на 10–15% из-за удорожания материалов, что также негативно сказалось на трафике. Участники рынка ждут возврата к докризисным показателям только после снятия всех ограничений.

Спрос на услуги маникюра в салонах красоты Москвы и Санкт-Петербурга за 2020 год снизился на 19% и 28% соответственно. Такие данные приводит оператор онлайн-касс «Эвотор». В январе 2021 года средний оборот этого бизнеса по стране сократился на 13%, подсчитали там. В Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) оценивают падение сопоставимых продаж в сегменте ногтевого сервиса год к году на 30–32% по стране, говорит вице-президент организации и соучредитель сети салонов «Пальчики» Нина Литвинова.

В «Эвоторе» связывают динамику прежде всего с сокращением доходов россиян. По данным Росстата, в 2020 году показатель сократился на 3,5% с учетом инфляции. В салонах 4Hands наблюдалось падение выручки во время ограничений на передвижение, а также осенью — вместе с началом второй волны пандемии, рассказывает основательница сети Татьяна Шутова. Нина Литвинова называет одним из ключевых факторов падения популярности услуги маникюра — отток людей из офисов. По ее словам, наибольшее снижение выручки наблюдается в точках, рассчитанных на деловой трафик. Госпожа Литвинова прогнозирует, что такие заведения в скором времени будут смещаться в спальные районы, чтобы оставаться ближе к своей аудитории.

Кроме того, на трафике в салонах красоты мог сказаться рост числа самозанятых, многие из которых во время пандемии COVID-19 стали оказывать услуги маникюра на дому, считают в «Эвоторе». Татьяна Шутова, впрочем, сомневается, что переход на такой формат работы носит массовый характер. Средний чек в сегменте находится на уровне 1,5 тыс. руб., потребителю проще посетить салон красоты, чем вызывать мастера на дом, поясняет она. Но владелец сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов подтверждает, что многие мастера перешли на работу через сервисы вроде Profi.ru и YouDo, особенно это касается работников салонов, где действовали жесткие требования по профилактике COVID-19.

«Любые моностудии в индустрии красоты, особенно в маникюре, где обслуживание одного клиента не должно превышать 30–40 минут, не выдерживают ни пандемии, ни экономического спада. Требования Роспотребнадзора по сокращению дистанции между рабочими местами и дополнительной трате времени на санитарную обработку привели к падению доходов салонов как минимум на 40%»,— рассказывает господин Стоянов.

Аналитики «Эвотора» также считают, что падение трафика в салонах может быть обусловлено и тем, что некоторые потребители начали делать маникюр самостоятельно. В Ozon сообщают, что продажи средств для маникюра на их площадке в 2020 году удвоились, а средний чек в категории вырос в полтора раза год к году. Помимо этого на трафике могло сказаться удорожание услуги маникюра. По данным «Эвотора», год к году средний чек в Москве вырос на 10%, в Санкт-Петербурге — на 15%. По словам Нины Литвиновой, в 2020 году стоимость практически всех компонентов, вне зависимости от их происхождения, выросла как минимум на 20% в закупке. Кроме того, расходы на средства защиты также чаще всего закладываются в конечную стоимость услуг, уточняет она.

Игорь Стоянов прогнозирует, что на восстановление рынка может уйти не менее трех лет. Госпожа Литвинова рассчитывает, что спрос начнет восстанавливаться в сентябре-октябре, однако возвращение к докризисным показателям будет возможно только после снятия любых ограничений. По ее словам, без театров, банкетов, корпоративных праздников и прочих культурных мероприятий бьюти-индустрия не сможет продолжать работу в полноценном режиме.

Никита Щуренков