Минтранс России ожидает готовности Белоруссии для подписания соглашения о перевалке грузов

Минтранс России готов подписать соглашение с Белоруссией о перевалке грузов с нефтепродуктами в российских портах, но ожидает готовности белорусской стороны, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Ранее Минтранс Белоруссии сообщал, что дата подписания соглашения перенесена.

«Мы сейчас договорились с белорусскими коллегами, провели совещание. Сейчас будут грузы из Белоруссии, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга»,— сказал господин Савельев в эфире канала «Россия 24». При этом он отметил, что российская стороны ждет готовности «со стороны Белоруссии».

Ранее Минтранс РФ сообщил, что соглашение о перевалке будет подписано 15 февраля. 12 февраля представитель Минтранса Белоруссии подтвердил принципиальную готовности к заключению соглашения, но ответил, что внутригосударственные процедуры по подготовке еще завершаются. «Кроме того, в настоящее время не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением»,— передавал «Интерфакс» слова представителя Минтранса Белоруссии Анны Куриленок.

Белоруссия приняла решение об изменении логистических цепочек, ранее проходящих через Литву, в связи с реакцией прибалтийских стран на подавление протестов, начавшихся в стране после президентских выборов в 2020 году. Проект соглашения, по сообщению российского Минтранса, предусматривает перевалку более 9,8 млн т мазута, бензина и масла.

Об изменении белорусских грузопотоков — в материале “Ъ” «У прибалтийских портов сохнет транзит».